Proseguono senza sosta le operazioni dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro nell'area della zona industriale Papa Benedetto XVI, nel comune di Lamezia Terme, interessata dal vasto incendio che, dal primo pomeriggio di ieri, ha coinvolto un ingente quantitativo di pneumatici e materiali in gomma.

Cronaca

Vasto incendio in un impianto di raccolta pneumatici a Lamezia: Arpacal al lavoro per monitorare la qualità dell’aria – VIDEO

Redazione
Vasto incendio in un impianto di raccolta pneumatici a Lamezia: Arpacal al lavoro per monitorare la qualità dell’aria – VIDEO

L'attività delle squadre è attualmente concentrata nelle operazioni di smassamento del materiale combusto, raffreddamento dei focolai residui ed estinzione completa dell'incendio, interventi particolarmente complessi per la natura e la consistenza dei materiali coinvolti.
Nel corso della serata si sono avvicendate numerose squadre dei Vigili del Fuoco per garantire la continuità delle operazioni, che, salvo diversa evoluzione dello scenario, proseguiranno verosimilmente per l'intera notte fino al completo spegnimento del rogo e alla messa in sicurezza dell'area.