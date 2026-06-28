In fiamme un ingente quantitativo di pneumatici e materiali in gomma: in corso le operazioni di smassamento, raffreddamento dei focolai residui ed estinzione completa dell'incendio, interventi particolarmente complessi per la natura e la consistenza dei materiali coinvolti

Proseguono senza sosta le operazioni dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro nell'area della zona industriale Papa Benedetto XVI, nel comune di Lamezia Terme, interessata dal vasto incendio che, dal primo pomeriggio di ieri, ha coinvolto un ingente quantitativo di pneumatici e materiali in gomma.

L'attività delle squadre è attualmente concentrata nelle operazioni di smassamento del materiale combusto, raffreddamento dei focolai residui ed estinzione completa dell'incendio, interventi particolarmente complessi per la natura e la consistenza dei materiali coinvolti.

Nel corso della serata si sono avvicendate numerose squadre dei Vigili del Fuoco per garantire la continuità delle operazioni, che, salvo diversa evoluzione dello scenario, proseguiranno verosimilmente per l'intera notte fino al completo spegnimento del rogo e alla messa in sicurezza dell'area.