Nella sala consiliare del comune, Domenica e Giulia si sono unite civilmente in una cerimonia carica di significato e forte emozione

Una giornata storica per la comunità di Girifalco, che ieri ha visto la costituzione della sua prima unione civile tra due persone dello stesso sesso. Nella sala consiliare del Comune, Domenica e Giulia si sono unite civilmente in una cerimonia carica di significato e forte emozione.

A celebrare il rito è stata la consigliera comunale Teresa Caruso, che ha dato lettura al comma 11 dell’articolo 1 della legge 76/2016, l'atto normativo che sancisce l'acquisizione degli stessi diritti e l'assunzione dei medesimi doveri per le parti coinvolte.

La consigliera Caruso non ha nascosto la propria emozione. «L’amore è amore in ogni sua forma, a prescindere dai colori con cui si manifesta», è stato il messaggio emerso a margine della cerimonia e rilanciato sul web.