A Crotone, la Polizia di Stato ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto un uomo, ritenuto gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni della compagna. Gli agenti delle Volanti sono intervenuti dopo la richiesta di aiuto della donna, che sarebbe stata aggredita all’interno dell’abitazione familiare. All’arrivo dei poliziotti, l’uomo si era allontanato, mentre la vittima presentava lesioni al braccio sinistro ed è stata accompagnata al Pronto Soccorso, dove ha ricevuto una prognosi di sette giorni. Gli accertamenti hanno consentito di ricostruire, secondo quanto riferito dalla Questura, un quadro caratterizzato da ripetuti episodi di violenza fisica e condotte vessatorie di natura psicologica. Le immediate ricerche hanno permesso di rintracciare l’uomo mentre tentava di fare rientro nell’abitazione. È stato quindi sottoposto a fermo presso il proprio domicilio e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

La donna, dopo le cure mediche, è stata accompagnata in un luogo ritenuto idoneo a garantirne la sicurezza. Nella stessa giornata, gli agenti delle Volanti hanno inoltre eseguito un ordine di detenzione domiciliare nei confronti di un uomo di 36 anni, già gravato da precedenti di polizia. Il provvedimento, emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Catanzaro, trae origine da una condanna del 2024 per il reato di truffa, con una pena pecuniaria di 7.050 euro. A seguito del mancato pagamento, la somma è stata convertita in 29 giorni di detenzione domiciliare.

L’attività della Polizia di Stato si inserisce nella strategia di contrasto alla violenza domestica e di genere e ai reati riconducibili al cosiddetto “Codice Rosso”. La Questura ricorda inoltre la possibilità di utilizzare l’app YouPol, che consente di inviare anche segnalazioni anonime relative a maltrattamenti, violenza, bullismo e revenge porn. Nel corso dei servizi di controllo del territorio della stessa giornata, le Volanti hanno identificato 261 persone, di cui 57 con precedenti, e controllato 135 veicoli, elevando 3 sanzioni al Codice della strada.