Quasi in contemporanea, un’altra neonata è stata soccorsa a Cagliari e trasportata all’ospedale San Donato a Milano per cure urgenti

Si è conclusa nel primo pomeriggio di oggi una duplice operazione di soccorso aereo condotta dall'Aeronautica Militare per salvare due neonate di appena un giorno di vita, entrambe necessitanti di cure specialistiche urgenti. Il primo intervento ha riguardato una bambina ricoverata presso l'Ospedale "Dulbecco" di Catanzaro. A causa delle critiche condizioni di salute, si è reso necessario il trasferimento immediato presso l'Ospedale Pediatrico "Bambino Gesù" di Roma. Un velivolo Gulfstream 650 del 31° Stormo è decollato dall'aeroporto di Lamezia alle ore 13:30 locali atterrando a Ciampino dopo circa un'ora di volo.



Quasi in contemporanea, un secondo assetto del 31° Stormo, è intervenuto in Sardegna per soccorrere un'altra neonata in imminente pericolo di vita, proveniente dall'Ospedale di Cagliari. Il velivolo è decollato dallo scalo sardo alle ore 13:00 locali con destinazione Milano Linate, per permettere il successivo ricovero della piccola presso l'Ospedale Pediatrico "San Donato". In entrambi i casi, le neonate hanno viaggiato protette da apposite culle termiche e sono state costantemente assistite da equipe mediche composte da due specialisti. Nel volo proveniente da Cagliari, la piccola è stata accompagnata anche dal padre.