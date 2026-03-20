La delegazione ha inscenato un flash mob simbolico e con un cane ed un trasportino felino è salita agli uffici del sindaco. Fissato un incontro preciso
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Si sono ritrovati tramite passa parola e senza proclami a Palazzo De Nobili. Una iniziativa seria ma contenuta, pacifica ma precisa: chiedere ascolto in modo perentorio al sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita sui problemi afferenti il mondo degli animali, randagismo in primis.
Una decina di volontari ed attivismi degli amici a quattro zampe hanno anzitutto improvvisato un silenzioso flash mob nell’atrio del Municipio; poi sono saliti dal sindaco per essere sentiti.
La delegazione è stata capitanata da Paolo De Sanctis, da oltre trent’anni volontario animalista di rango nazionale, e da Ivano Staglianò, da pochi mesi garante comunale dei diritti degli animali.
Con loro anche Duna, una simpaticissima cagnetta in rappresentanza della popolazione canina catanzarese ed un trasportino (vuoto) a testimonianza di quella felina più volte alla ribalta nelle ultime settimane per vicende in realtà burocratiche.
Il primo cittadino ha ascoltato con interesse le istanze degli animalisti fissando con loro un incontro per mercoledì prossimo 25 marzo.