L'agente Alessandro Mancuso, della Questura di Crotone, stava facendo trekking durante il giorno di riposo quando ha sentito le richieste d'aiuto di due escursionisti di Isola Capo Rizzuto. Li ha raggiunti e accompagnati in salvo, facendo rientrare le operazioni di soccorso

Una giornata di trekking si è trasformata in un intervento di soccorso grazie al senso del dovere di un agente della Polizia di Stato libero dal servizio. È quanto accaduto nei boschi di Zagarise, dove il poliziotto Alessandro Mancuso, in forza alla Questura di Crotone, ha soccorso una coppia che si era smarrita in un'area impervia.

Secondo quanto riferisce il sindacato di Polizia Coisp, l'agente si trovava in montagna durante una giornata di riposo quando ha sentito delle grida provenire dal bosco. Resosi conto che qualcuno chiedeva aiuto, ha iniziato a richiamare a gran voce le persone, riuscendo a farsi individuare.

La coppia, originaria di Isola di Capo Rizzuto, si era addentrata in una zona particolarmente impervia e priva di copertura telefonica. I due erano riusciti a effettuare soltanto una breve chiamata al 112, facendo così scattare le operazioni di soccorso.

Grazie alla profonda conoscenza dei sentieri e dell'area boschiva, l'agente Mancuso è riuscito, dopo circa un'ora di ricerche, a raggiungere i due escursionisti, che si trovavano nei pressi di un dirupo. Successivamente li ha accompagnati in un luogo sicuro, presso l'area ristoro "Orme nel Parco", dove ha contattato il 112 per comunicare che i dispersi erano stati messi in salvo.

L'intervento ha consentito di far rientrare l'elisoccorso dei Vigili del Fuoco e di annullare l'arrivo delle squadre di ricerca a terra dei Cacciatori di Calabria, già in movimento verso la zona.

Il Coisp ha espresso un forte elogio nei confronti del collega, sottolineando come il suo intervento abbia evitato conseguenze ben più gravi. «Il dovere di un poliziotto non termina alla fine del turno di servizio», evidenzia il sindacato. Il segretario provinciale Antonio Commisso ha aggiunto che, nelle situazioni di emergenza, «ogni secondo può fare la differenza».