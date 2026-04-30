Il France Culture Fest, il festival dedicato alla cultura francese e promosso dall’Alliance Française di Catanzaro, si è concluso con un appuntamento di straordinario spessore intellettuale nella sede di Confindustria. L’evento, dal titolo “SAINT AUGUSTIN: UN CHEMIN VERS L’AILLEURS”, ha celebrato la figura di Agostino d’Ippona partendo dal saggio di Kebir Ammi, “Sui passi di Sant’Agostino” – tradotto dalla presidente dell’Alliance Française di Catanzaro Fernanda Tassoni per la collana RESPUBLICA dell’Università Magna Graecia di Catanzaro e pubblicato da Rubbettino Editore – e arricchendosi delle riflessioni di Marie-Christine Vandoorne e del suo saggio “Al Ula, la Singulière” (Titani Editori), opera dedicata alla suggestiva e millenaria città dell’Arabia Saudita, tradotto sempre da Tassoni.

L'incontro ha visto la partecipazione attiva e prestigiosa del professore Alberto Scerbo dell’Università Magna Graecia, il quale ha contribuito ad approfondire il legame tra la ricerca accademica dell'Ateneo e il tema dell'altrove. Al tavolo dei relatori, insieme agli autori Ammi e Vandoorne, sono intervenuti l’arcivescovo metropolita di Catanzaro-Squillace, Claudio Maniago, e il prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa, offrendo una sintesi perfetta tra spiritualità universale e dialogo interculturale.

Fernanda Tassoni ha espresso grande emozione nel dare il benvenuto a questo appuntamento finale, sottolineando come i mesi trascorsi siano stati estremamente coinvolgenti e avvolgenti. Nel suo intervento, la presidente ha definito la giornata non come un semplice incontro di chiusura, ma come un ponte ideale che attraversa il Mediterraneo, collegando le sponde dell’Africa alla Calabria e la spiritualità alla ricerca.

In conclusione, Tassoni ha lanciato un accorato auspicio affinché in futuro possa esserci una sempre maggiore attenzione e partecipazione da parte della cittadinanza verso eventi di così elevato spessore culturale. Ha ribadito con forza l'importanza di unire e non separare, di valorizzare e non dimenticare, ponendo la cultura al servizio degli altri come strumento di crescita per l'intera comunità di Catanzaro. All'evento è stato presente anche Alessandro Ferrari, console onorario di Francia a Catanzaro e l’assessore comunale alla Cultura, Donatella Monteverdi. Il France Culture Fest è stato organizzato in collaborazione con l’Università Magna Graecia di Catanzaro e il Consolato Onorario di Francia a Catanzaro