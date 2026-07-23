Sarà inaugurata sabato 25 luglio 2026, alle ore 19, presso la Gipsoteca Giuseppe Maria Pisani di Serra San Bruno, la mostra dedicata alle fotopitture di Giuseppe Calabretta (Serra San Bruno, 1914-1975), artista che ha saputo raccontare con straordinaria sensibilità il volto autentico della Calabria. L’esposizione propone un percorso che affianca rare attrezzature fotografiche d’epoca a grandi tele raffiguranti i volti di popolani delle Serre calabresi. Immagini che esprimono la dignità, la forza e l’identità di una comunità profondamente legata alla propria terra. Come riportato nel catalogo realizzato per l’occasione e curato da Domenico Pisani, «questi ritratti di donne e uomini, fieri nel loro silenzio, catturano la nobile fermezza di un popolo. È la Calabria che non si arrende, legata ai cicli della terra e alla memoria di un pane conquistato con fatica. Ogni scatto trasuda un’umanità profonda, capace di toccare le corde più intime del cuore: non si limitano a narrare una storia, ma trasmettono sensazioni così vive da farsi strada nell’animo dell’osservatore, trasformandosi in un’emozione profonda e sincera attraverso un viaggio interiore che culmina in pura commozione». La mostra, organizzata con il patrocinio del GAL Terre Vibonesi, resterà aperta al pubblico fino al mese di ottobre 2026.

La Gipsoteca

La Gipsoteca Giuseppe Maria Pisani è visitabile nei fine settimana; per una migliore organizzazione è preferibile prenotare la visita. Si trova in via Guido Fontana 3, a pochi metri dal corso principale di Serra San Bruno. Dedicata allo scultore serrese Giuseppe Maria Pisani, la Gipsoteca custodisce, all’interno di un antico palazzo da qualche anno restaurato, l’intero laboratorio dell’artista. L’esposizione permanente comprende i gessi preparatori di numerose opere prevalentemente realizzate in bronzo e oggi collocate in piazze, chiese cimiteri di città italiane ed estere.

Sono custodite nella gipsoteca di Serra San Bruno le opere dell'artista serrese Giuseppe Maria Pisani. Le sue creazioni in gesso raccontano un passato che ancora oggi vive nelle piazze e nelle chiese di diversi comuni calabresi e non solo.

Diverse di queste sculture contribuiscono, anche, ad arricchire luoghi religiosi, istituzionali e simbolici della comunità locale. Serra San Bruno, custode di una tradizione millenaria di spiritualità e cultura, è indissolubilmente legata alla figura di Brunone di Colonia, alla presenza della Certosa e del Santuario di Santa Maria del Bosco. In questo contesto di immenso valore storico e religioso, la Gipsoteca Giuseppe Maria Pisani si offre al visitatore come un ulteriore prezioso scrigno d’arte e cultura. Aperta al territorio, la Gipsoteca Giuseppe Maria Pisani è impegnata, inoltre, nella promozione di iniziative di elevato profilo che dialogano con la storia e l’identità delle Serre calabresi e dedica particolare attenzione alla riscoperta e alla diffusione dell’opera di artisti e personalità di rilievo del patrimonio culturale calabrese.