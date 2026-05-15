Quarant’anni di resistenza culturale, di formazione e di passione raccontati attraverso cinque giorni di eventi. È stata presentata nella Sala Concerti di Palazzo De Nobili “La Settimana Straordinaria”, la rassegna che dal 18 al 22 maggio celebrerà il prestigioso traguardo di “Edizione Straordinaria – Scuola di Teatro Enzo Corea”. La cornice scelta è quella del Complesso Monumentale del San Giovanni, destinato a trasformarsi in un laboratorio vivo di creatività e partecipazione.

Un matrimonio con la città

Il direttore artistico Salvo Corea ha ripercorso con emozione i quattro decenni di attività della scuola, sottolineando le sfide del fare cultura da privati: «È una rassegna in scena dal 18 al 22 maggio per celebrare quanto l’associazionismo culturale calabrese e in particolare ‘Edizione straordinaria’ hanno portato avanti per quarant’anni barcamenandosi in Città. Non è cosa semplice riuscire a fare cultura da soli, da privati, con gli alti e bassi che ci possono essere. Fare cultura in una città come Catanzaro significa sposare un’idea, proprio come in un matrimonio, con momenti più o meno splendidi e critici. È stato bello comunque crescere insieme alla Città, insieme a tante persone. La Scuola di teatro ‘Enzo Corea’ che sono fiero di dirigere ha avuto oltre 1.400 allievi in questi 40 anni».

Il vicinanza delle istituzioni

L'Amministrazione comunale ha espresso forte orgoglio per il traguardo raggiunto dalla scuola. Il sindaco Nicola Fiorita ha sottolineato come la giunta sia felice di affiancare Salvo Corea e i suoi collaboratori nell'avvio di questa settimana di eventi. Secondo il primo cittadino, i 40 anni di storia di Edizione Straordinaria dimostrano come un teatro radicato nel territorio, capace di coinvolgere intere generazioni, sia la prova che è possibile fare cultura a lungo termine quando vi sono passione, abnegazione, visione e competenze adeguate, ricordando che la cultura stessa si compone di molteplici strati e livelli.

Anche l’assessore alla cultura Donatella Monteverdi ha voluto tributare un ringraziamento pubblico a Corea per il lavoro svolto a beneficio della città, invitando la comunità a riconoscerne i meriti. L'assessore ha spiegato che l'Amministrazione intende omaggiare il talento del direttore e la sua capacità di formare nuovi artisti, ricordando come dalla scuola siano usciti attori oggi impegnati con successo sui palcoscenici nazionali. Monteverdi ha infine evidenziato come, nonostante i pregiudizi che a volte descrivono il territorio come un'estrema periferia, la realtà catanzarese riesca a produrre eccellenze valide per l'intero Paese.

Non una celebrazione, ma un incontro

Lo spirito della rassegna non sarà però quello di un’autocelebrazione statica, come spiegato dall’insegnante Pasquale Rogato: «Quando abbiamo iniziato a immaginare questa settimana ci siamo detti una cosa molto chiara: non volevamo una celebrazione, e soprattutto non volevamo un’autocelebrazione. [...] Noi diciamo sempre che il teatro ha bisogno di un pubblico. E se oggi siamo arrivati a quarant’anni è perché, accanto a noi, c’è stato sempre qualcuno che ha scelto di esserci».

Il programma, curato nell'identità visiva da Alice Greco, prevede una commistione di linguaggi. Claudia Olivadese, anche lei colonna portante della scuola, ha evidenziato il valore umano del percorso: «In questi decenni la nostra scuola è stata molto più di un luogo dove si impara a recitare. È stata uno spazio umano. Un luogo dove generazioni diverse hanno trovato ascolto, coraggio, libertà di esprimersi. [...] Festeggiare questi quarant’anni significa allora anche difendere un’idea di cultura fatta di esperienza diretta, relazione umana e trasformazione».

L'invito alla cittadinanza è aperto: dal 18 maggio il San Giovanni diventerà la casa di una comunità che si ritrova per guardarsi negli occhi e continuare a sognare attraverso il teatro.

Ecco il programma completo del cartellone:

La settimana Straordinaria

18 MAGGIO

Ore 17:30

INCONTRO ARTISTICO

“I nostri 40 anni - Sapere di non Sapere”

Con la partecipazione delle Istituzioni e delle diverse realtà Associative.

Ore 21:00

PERFORMANCE

a cura di Edizione Straordinaria – Scuola di Teatro Enzo Corea

19 MAGGIO

Ore 17:00

WORKSHOP

“Balconate Liriche - Spazialità Condivisa”

A cura di Luca Vonella

Ore 19:00

INCONTRO TEMATICO

“Essere Arte”

con Claudia Olivadese, Lara Chiellino, Emanuela Bianchi, Stefania Pascali, Valentina Mazzocca

Ore 21:00

PERFORMANCE

“Evviva Maria”

con Lara Chiellino

20 MAGGIO

Ore 17:00

WORKSHOP

“Balconate Liriche - Spazialità Condivisa”

A cura di Luca Vonella

21 MAGGIO

Ore 17:00

WORKSHOP

“Balconate Liriche - Spazialità Condivisa”

A cura di Luca Vonella

Ore 19:00

INCONTRO TEMATICO

“Drammaturgia del Destino - Le Donne fra Scrittura della Scena e della Vita”

con Chiara Crupi

Ore 21:00

PERFORMANCE

“L’amore delle tre Melarance”

A cura di Luca Vonella con i partecipanti al workshop

22 MAGGIO

Dalle ore 20:00

OPEN MIC “BUON COMPLEANNO!”

con Emanuela Gemelli, Pino Chiarella e gli amici di Edizione Straordinaria

18–22 MAGGIO

MOSTRA FOTOGRAFICA

Storia e Attività della Scuola di Teatro Enzo Corea

PERFORMANCE MUSICALI

A cura dei Duodè – L’unico Duo che Suona in tre

Gli eventi si terranno all’interno del Complesso Monumentale del San Giovanni, Catanzaro.