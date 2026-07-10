L'evento promuove il progetto di collegamento ciclo-pedonale tra i parchi marini regionali della Costa degli Dei e della Baia di Soverato. Montuoro e Calabrese: «Proteggere i luoghi significa renderli più accessibili e attrattivi»

Nella nuova visione di sviluppo regionale che, a una tutela sempre più rafforzata del patrimonio ambientale, abbina la promozione della fruibilità responsabile delle aree protette, si inserisce la Festa regionale degli itinerari, delle aree protette e del cicloturismo che, sabato 18 luglio, sarà ospitata a Marcellinara, il cui istmo è considerato il punto più stretto della Calabria, d'Italia e dell'Europa continentale.

Dove l’Europa si restringe

«Lì dove l'Europa si restringe»: è questo il titolo, identitario e distintivo, scelto per l'evento regionale che ruoterà attorno al progetto dell'Ente per i Parchi Marini Regionali (Epmr), che prevede la realizzazione di sentieri ciclo-pedonali di collegamento tra il Parco Marino Regionale Costa degli Dei e il Parco Marino Regionale Baia di Soverato, attraverso l'Istmo di Marcellinara. Insieme ai Parchi Marini Regionali, l'iniziativa è promossa anche da Calabria Straordinaria, Ciclovia dei Parchi, con il patrocinio del Comune di Marcellinara.

Nello specifico, il territorio dell'Istmo vedrà la riqualificazione dell'area di Monte Cocuzzo, nel comune di Marcellinara, e il passaggio di un itinerario ciclo-pedonale coast to coast, con il collegamento dei percorsi già individuati nelle aree protette dello Ionio e del Tirreno.

«I Parchi Marini regionali, e in generale le aree protette – ha spiegato l'assessore regionale all'Ambiente Antonio Montuoro – funzionano davvero quando non restano perimetri costieri separati dal territorio, ma diventano porte di accesso a un sistema più ampio, dove si collegano in modo sinergico e complementare allo sviluppo del turismo».

«Mare, entroterra, attrattività, borghi, Zone speciali di conservazione, itinerari, comunità locali e servizi devono dialogare insieme all'interno di un'unica proposta di crescita e fruizione sostenibile», ha sottolineato l'assessore regionale al Turismo Giovanni Calabrese, che sostiene progetto ed evento.

«È questa – hanno ribadito i due assessori – la direzione che stiamo portando avanti con il presidente Roberto Occhiuto: proteggere i luoghi rendendoli sempre più accessibili, organizzati e attrattivi, anche e soprattutto in funzione dei nuovi turismi».

«L'obiettivo è importante: contribuire a promuovere la fruizione turistico-sostenibile delle aree protette, di cui è ricca la nostra terra, e diffondere – hanno concluso Montuoro e Calabrese – soprattutto nelle nuove generazioni, la consapevolezza e la conoscenza del complessivo patrimonio naturalistico e identitario della nostra regione, una delle più biodiversi d'Europa».

Il programma

Ad aprire la giornata dedicata alla sostenibilità, alla mobilità dolce e alla valorizzazione integrata del patrimonio regionale sarà il primo Cicloraduno della Ciclovia dei Parchi nella Calabria Straordinaria.

La partenza è prevista da Taverna alle 16.30, con tappe intermedie a Sorbo San Basile, Fossato Serralta, Gimigliano e Tiriolo, per arrivare a Marcellinara alle 19.30. Da qui sarà disponibile una navetta per consentire ai partecipanti di rientrare a Taverna.

Alle 20, in piazza Scerbo, dopo la consegna dei gadget, si terrà un momento istituzionale e tecnico dedicato alla presentazione sia dei sentieri ciclo-pedonali di collegamento tra il Parco Marino Regionale Costa degli Dei e il Parco Marino Regionale Baia di Soverato, sia del progetto di destinazione turistico-esperienziale Istmo di Marcellinara.

Sul versante ionico, la porta d'ingresso del percorso sarà collocata presso il Parco Marino di Soverato, da cui si raggiungeranno la Zona speciale di conservazione (Zsc) Scogliera di Stalettì e l'Oasi di Scolacium. Sul Tirreno, invece, il percorso interesserà le Zsc Dune dell'Angitola e Laghi La Vota, unico esempio di ambiente lagunare della Calabria, caratterizzato da un ecosistema delicato e di straordinario valore ambientale.

Testimonial del progetto sarà Enrico Nigiotti, cantautore molto seguito dalle nuove generazioni, chiamato dall'Ente Parchi Marini Regionali della Calabria a sostenere gli obiettivi dell'iniziativa anche sotto il profilo culturale e valoriale. La Festa regionale degli itinerari, delle aree protette e del cicloturismo nella Calabria Straordinaria si concluderà alle 21.30 con il concerto dello stesso Nigiotti, unica tappa calabrese del Maledetti Innamorati Tour.