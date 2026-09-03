Tra vicoli trasformati in un percorso di street food, piatti della tradizione, specialità a base di patata, musica dal vivo e prodotti tipici, il 5 settembre il borgo ospiterà uno degli appuntamenti gastronomici più attesi del territorio
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Il centro storico della frazione Cerrisi (Decollatura) si prepara ad ospitare uno degli appuntamenti gastronomici e culturali più attesi di tutta l’area del Reventino: la Festa della patata, in programma per sabato 5 settembre 2026. L'evento è promosso e organizzato dall'Amministrazione Comunale e dalla Pro Loco di Decollatura.
Un’intera serata dedicata alla valorizzazione del famoso tubero locale, eccellenza agricola e culinaria del territorio, ripensato da qualche anno in una dinamica formula street food. L'appuntamento trasformerà, infatti, i suggestivi vicoli del borgo di Cerrisi in un percorso del gusto all'aperto.
I visitatori e gli appassionati della buona cucina potranno degustare un'ampia varietà di piatti pensati per esaltare al massimo il sapore della patata del Reventino: dalla classica e immancabile pasta e patate della tradizione alle croccanti patatine fritte, alla pizza e all'originale bun farcito a base di patate. Torna uno dei tradizionali piatti calabresi, "patate e pipi" (patate e peperoni), insieme a prelibati dolci realizzati con l'utilizzo del celebre tubero e tanto altro ancora.
A fare da cornice all'offerta gastronomica, ci sarà l'intrattenimento musicale dal vivo.
Sul palco, infatti, si potrà assistere all’esibizione di Gianfranco Maruca e Daniele Fabio, che accompagneranno la serata con il loro repertorio musicale.
Anche nei locali del territorio sarà possibile degustare piatti tipici preparati con le famose patate di Decollatura.
L’appuntamento è quindi per sabato 5 settembre a Cerrisi: un’occasione per stare insieme, mangiare bene e godersi una serata di buona musica nei nostri vicoli. L’Amministrazione Comunale e la Pro Loco vi aspettano a Decollatura.