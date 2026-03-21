Un’icona di stile tra teatro, tv e musica si prepara a salire per la prima volta sul palco del Teatro Politeama di Catanzaro con uno spettacolo che attraversa i grandi temi del mito e li trasporta nel presente. Drusilla Foer porterà in scena “Venere nemica” martedì 24 marzo, alle ore 21 - nell'ambito del cartellone ideato dalla Sovrintendente Antonietta Santacroce - una pièce sorprendente ispirata alla favola di Amore e Psiche, in cui parole e musiche si intrecciano mostrando tonalità finora inesplorate per un’artista che ha conquistato pubblico e critica. La sua popolarità è cresciuta ulteriormente grazie alla televisione, raggiungendo nel 2022 il grande pubblico come co-conduttrice del Festival di Sanremo e dei David di Donatello. Il suo talento attraversa anche il cinema e la musica: nel 2022 ha ricevuto il Nastro d’Argento per il cameo nel film Sempre più Bello ed è tra i protagonisti della seconda stagione della serie Netflix Tutto chiede salvezza, premiata con il Nastro d’Argento 2025.



«Venere nemica – racconta Drusilla - è la storia di una vecchia dea che a un certo punto della sua interminabile vita abbandona l'Olimpo perché non ama la classe dirigente di dèi capricciosi, vendicativi, immaturi. Decide di stare fra gli uomini perché hanno quell'urgenza di vivere che è possibile solo se si conosce la mortalità. Una dea simpatica, che si arrabbia, che beve lo champagne e si ubriaca, che fa i bollettini… Alla fine questa Dea è veramente più simile a tutte noi?”. La competizione tra suocera e nuora, il tempo che passa e la bellezza che sfiorisce, l’amore possessivo di una madre e l’eterno conflitto tra uomini e dei: sono tanti gli argomenti toccati dal racconto. “In qualche modo bisogna riempire questo tempo della nostra vita – aggiunge la protagonista - con tutto ciò che possiamo per essere felici, per portare amore, per avere amore verso di sé e verso gli altri. È una bellissima storia, tutta un po' impiastricciata dalla mia scrittura, uno spettacolo, certamente con dei temi importanti».