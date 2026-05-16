Una notte magica per celebrare l’amore, l’arte e la grande tradizione francofona. Giovedì 21 maggio, alle ore 20:30, il Teatro Comunale di Catanzaro ospiterà lo spettacolo “Les grands de la musique française: un ailleurs appelé amour” (I grandi della musica francese: un altrove chiamato amore). L'evento, a ingresso gratuito, rappresenta il prestigioso concerto di chiusura del France Culture Fest 2026.

Il festival è organizzato dall’Alliance Française di Catanzaro, guidata da Fernanda Tassoni, in stretta sinergia con il DIGES dell’Università Magna Graecia (UMG) e il Consolato Onorario di Francia a Catanzaro, confermandosi come un appuntamento culturale di primissimo piano per l'intero territorio calabrese.

Sotto il cielo di una Parigi ideale ricreata sul palco del Comunale, lo spettacolo offrirà un'immersione totale nei classici intramontabili della chanson française. Protagonista assoluta sarà la splendida voce della chanteuse Eva Lopez, accompagnata da un ensemble di musicisti di altissimo livello: Pino Iodice (direzione musicale e chitarra), Luca Proietti (pianoforte), Daniele Natrella (batteria) e Christian Antinozzi (contrabbasso).

La musica si fonderà con la parola e il movimento grazie alla partecipazione dei narratori Mariarita Albanese e Salvatore Venuto dell'Associazione Graecalis Catanzaro, e alle coreografie curate con entusiasmo e talento dagli studenti del Polo Liceale "Campanella-Fiorentino" di Lamezia Terme diretto da Susanna Mustari.

L’evento è a ingresso gratuito ma, per garantire la migliore gestione dei posti a sedere, è necessaria la prenotazione al numero 333 4029139.