Sant'Andrea Apostolo dello Ionio ha mostrato il suo volto più bello in occasione delle Giornate Fai di Primavera . Il consueto appuntamento organizzato dal Fai, Fondo per l'Ambiente Italiano , ha dato la possibilità ai numerosi visitatori provenienti da diverse località calabresi e non solo, di scoprire chiese, palazzi, storie e tradizioni. "Il loggiato sul mare", titolo scelto per l'evento del primo week end di primavera dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico italiano, è stato un omaggio al meraviglioso loggiato del Convento delle Suore Riparatrici , nello storico Palazzo Scoppa. E ancora, chiese, edifici storici, l'inaugurazione di Palazzo Damiani e l'apertura per la prima volta al pubblico di Palazzo Jannoni, una passeggiata alla Riserva naturale regionale, visite alla Torre dell'Orologio e all'umile dimora della Beata Mariantonia Samà, laboratori e attività di gruppo. Un ricco programma articolato in due giornate ha permesso ad adulti e bambini di riscoprire angoli del borgo, storie di un passato lontano ma anche il piacere di ritrovarsi e condividere bellezza e meraviglia . Il tutto grazie al lavoro sinergico tra i volontari Fai e le associazioni locali: Proloco, Primavera Andreolese, l'Unità Pastorale, l'Associazione Gruppo Folk Pignatari, l'Asd Nausicaa C5, il Gruppo Comunale di Protezione Civile. «La gente è molto interessata a tutto ciò che c'è da vedere anche perché il paese lo merita veramente - ha commentato il capo delegazione Fai Catanzaro, Gloria Samà - è un bellissimo borgo ricco di storia, opere d'arte e palazzi».

Riscoprire i borghi