Sant'Andrea Apostolo dello Ionio ha mostrato il suo volto più bello in occasione delle Giornate Fai di Primavera . Il consueto appuntamento organizzato dal Fai, Fondo per l'Ambiente Italiano , ha dato la possibilità ai numerosi visitatori provenienti da diverse località calabresi e non solo, di scoprire chiese, palazzi, storie e tradizioni. "Il loggiato sul mare", titolo scelto per l'evento del primo week end di primavera dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico italiano, è stato un omaggio al meraviglioso loggiato del Convento delle Suore Riparatrici , nello storico Palazzo Scoppa. E ancora, chiese, edifici storici, l'inaugurazione di Palazzo Damiani e l'apertura per la prima volta al pubblico di Palazzo Jannoni, una passeggiata alla Riserva naturale regionale, visite alla Torre dell'Orologio e all'umile dimora della Beata Mariantonia Samà, laboratori e attività di gruppo. Un ricco programma articolato in due giornate ha permesso ad adulti e bambini di riscoprire angoli del borgo, storie di un passato lontano ma anche il piacere di ritrovarsi e condividere bellezza e meraviglia . Il tutto grazie al lavoro sinergico tra i volontari Fai e le associazioni locali: Proloco, Primavera Andreolese, l'Unità Pastorale, l'Associazione Gruppo Folk Pignatari, l'Asd Nausicaa C5, il Gruppo Comunale di Protezione Civile. «La gente è molto interessata a tutto ciò che c'è da vedere anche perché il paese lo merita veramente - ha commentato il capo delegazione Fai Catanzaro, Gloria Samà - è un bellissimo borgo ricco di storia, opere d'arte e palazzi».

Riscoprire i borghi 

«Le giornate Fai sono andate benissimo - ha aggiunto il sindaco Nicola Ramogida -. Il Fai, tutte le associazioni coinvolte e gli apprendisti ciceroni hanno dato un importante contributo dando le giuste informazioni ai nostri visitatori. Siamo molto contenuti del risultato». Presente anche il presidente della Provincia di Catanzaro, Amedeo Mormile: «Queste sono vetrine importanti. Bisogna rendere onore all'opera meritoria del Fai che ci aiuta a riscoprire i fantastici borghi che abbiamo in provincia di Catanzaro. Sant'Andrea è stupendo, è tenuto bene e faccio i complimenti all'Amministrazione Comunale. Sono realtà che qualificano e caratterizzano la nostra provincia e di questo c'è da essere orgogliosi. Soprattutto nel vedere come l'attività amministrativa riesca veramente a valorizzare il nostro patrimonio culturale, storico, artistico e questi borghi ne sono una testimonianza fantastica. Una giornata bellissima da vivere e da consigliare ».

Cultura

Sant'Andrea Apostolo dello Ionio si colora con il laboratorio di Roberto Giglio alle Giornate FAI di primavera. Oggi altre attività

Redazione
Sant'Andrea Apostolo dello Ionio si colora con il laboratorio di Roberto Giglio alle Giornate FAI di primavera. Oggi altre attività