E’ stato pubblicato dall’IC Gatti-Manzoni-Augruso il bando di reclutamento di un esperto per l’attuazione del progetto “Pulchrum” di introduzione del latino nella scuola media. Entro il 2 ottobre gli aspiranti, in possesso dei requisiti necessari per l’insegnamento del latino a scuola, potranno presentare domanda di partecipazione secondo le modalità previste nell’avviso pubblico, emanato lo scorso 17 settembre.

Il progetto “PULCHRUM” nasce dalla volontà di ampliare ed innovare l’Offerta Formativa del nostro Istituto, fornendo agli alunni delle classi II e III della Scuola Secondaria di I grado un primo solido approccio allo studio della lingua latina.

Il titolo richiama la Bellezza come valore fondante del nostro patrimonio culturale europeo. Attraverso il latino, gli alunni sono guidati a riscoprire la bellezza della propria lingua madre, la bellezza del pensiero logico e la bellezza di riconoscersi eredi di una civiltà che ha plasmato l’Europa e l’Occidente.

L’elemento di innovazione risiede nell’adozione di una metodologia ispirata al “Metodo Natura” di Ørberg: un approccio graduale e induttivo alla lingua, che rende gli studenti protagonisti attivi del proprio apprendimento attraverso testi in lingua fin dalle prime lezioni.

Altro elemento di novità è la partecipazione (facoltativa) dei genitori. “Un progetto laboratoriale ed extracurricolare per le classi seconde e terze – si legge nella scheda progettuale - è il contesto ideale per coinvolgere i genitori. In questa cornice, la loro presenza trasforma il latino da "materia teorica e astratta" a "esperienza pratica e comunitaria".

“Ecco come e perché – dice la dirigente scolastica Antonella Mongiardo, ideatrice del progetto - la partecipazione dei genitori può rappresentare una risorsa strategica, poiché genitori e figli hanno la possibilità di affrontare insieme una disciplina nuova per entrambi, azzerando le distanze generazionali. Inoltre, i genitori possono facilitare l'organizzazione di uscite didattiche a chilometro zero, come visite a musei locali o resti romani. E poi c’è il valore dell’inclusione, che la scuola deve perseguire con tutti i mezzi possibili. condivisione del risultato e dell’alleanza scuola famiglia, gli alunni solitamente più timidi o in difficoltà si sentiranno supportati dalla presenza di una figura familiare. Ciò non potrà che giovare al clima scolastico ed extrascolastico, in quanto l'ambiente pomeridiano e informale, insieme al co-apprendimento, può veramente abbattere le barriere burocratiche tra scuola e famiglie ed abitua ad una corretta interlocuzione e condivisione di valori educativi. Per rendere operativa questa collaborazione, si potrebbe strutturare, ad esempio, un laboratorio pratico di un'ora da fare insieme (es. gioco da tavolo sui miti, laboratorio di epigrafi o caccia al tesoro etimologica). Il messaggio da veicolare è che i genitori saranno coinvolti come figure di supporto, ma i veri destinatari del progetto sono gli alunni”.

Altre dimensioni formative del progetto sono: la laboratorialità e le connessioni con il mondo reale e l'attualità. E, inoltre, l’orientamento per le superiori: per la terza media, vedere i genitori coinvolti aiuta a decodificare l'utilità del latino nella scelta degli studi secondari di secondo grado.

Il principale obiettivo del progetto, che è stato approvato all’unanimità dal Collegio dei Docenti e a maggioranza dal consiglio di istituto (con un solo voto contrario di un genitore) è potenziare le abilità linguistiche, attraverso il confronto tra italiano e latino, potenziare l’analisi logica, arricchire il lessico e affinare la capacità espressiva. Le metodologie previste spazieranno dalla lezione frontale e partecipata, al brainstorming, esercitazioni di analisi logica, lettura e analisi di vocaboli, frasi e brani semplici in latino, semplici versioni dal latino all’italiano e semplici traduzioni dall’italiano al latino. Le lezioni frontali si alterneranno a momenti operativi individuali e di gruppo per favorire verifica immediata e consolidamento.

