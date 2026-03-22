La preziosa reliquia viene periodicamente portata in processione e pellegrinaggio attraverso diverse chiese e comunità come segno di benedizione e devozione

Le comunità parrocchiali di Gasperina e la comunità tutta hanno accolto il Mantello di San Francesco da Paola nel comune catanzarese, un simbolo di alta spiritualità, di speranza e di pace. Alla presenza dei due parroci, don Alessandro Iannuzzi e don Ferdinando Fodaro, il sindaco Gregorio Gallello ha ricevuto, a nome del consiglio comunale e dell'intera comunità gasperinese, la sacra reliquia accompagnata dal Molto Reverendo Padre Antonio Bottino, da monaci e religiosi, e dal sindaco della Città di Paola, Roberto Perrotta.

La preziosa reliquia del Sacro Mantello di San Francesco di Paola viene periodicamente portata in processione e pellegrinaggio attraverso diverse chiese e comunità, specialmente in Calabria, come segno di benedizione e devozione. Il mantello è legato al miracolo dell'attraversamento dello Stretto di Messina ed è considerato la reliquia più importante custodita nel Santuario di Paola. La leggenda narra che nel 1464, un barcaiolo si rifiutò di traghettare Francesco e i suoi confratelli verso la Sicilia. Il Santo distese il mantello sulle acque, legò un lembo al bastone e lo utilizzò come imbarcazione.