Un itinerario fatto di incontri, soste e degustazioni, con 25 tappe complessive, ogni sosta un piccolo frammento dell'esperienza, tra un sorso di birra, timbri sul passaporto ufficiale dell'evento, momenti di gioco e divertimento ma anche degustazioni di pizza con alici fresche, polpette con la 'nduja, patate della Sila, frittelle e focaccia condita con olio e origano. "Io passìo" è stata un'originale iniziativa organizzata tra i comuni di Montauro e Montepaone per richiamare la "passiata calabrese", partendo dalla zona del Lido La Palapa e arrivando fino al Dadada Beach Village, in un itinerario vista mare che attraversa anche il caratteristico ponte che collega i due comuni. In un tempo che corre sempre più veloce, "io passìo" ha scelto di andare controcorrente per godere delle bellezze paesaggistiche, della buona compagnia e dell'ottimo cibo. Alla fine del percorso premiati i primi tre partecipanti e gli ultimi tre classificati che sono riusciti a completare l'intero percorso. Perché, nello spirito di "Io Passìo" conta arrivare ma conta soprattutto sapersela prendere con calma.

Vivere il territorio in modo diverso