Una comunità unita nel dolore per la tragica scomparsa di Samuele Danieli, il ventenne deceduto a seguito di un incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi in località Fiasco Baldaia, nel territorio di Squillace. In segno di vicinanza alla famiglia, l'amministrazione comunale di Borgia, guidata dal sindaco Elisabeth Sacco, ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di oggi, martedì 30 giugno 2026, in concomitanza con la celebrazione delle esequie.

La tragica e improvvisa scomparsa del giovane lascia un vuoto immenso nel cuore di chiunque lo abbia conosciuto. Basta infatti scorrere le pagine dei social network in queste ore per imbattersi in una marea di messaggi di profondo affetto, ricordi commossi e dediche sincere rivolte al ragazzo, a testimonianza di quanto la sua vita abbia toccato nel profondo la comunità. Samuele viene ricordato da tutti come un ragazzo d'oro: educato, gentile, solare e profondamente appassionato di sport e di calcio. Qualità rare e genuine, che gli hanno permesso nel tempo di conquistare l'affetto incondizionato degli amici, dei compagni di squadra e di quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo e percorrere un tratto di vita insieme a lui.

I funerali saranno celebrati alle ore 16:30 nella Chiesa di Santa Maria della Roccella, a Roccelletta di Borgia. Sarà il momento in cui l'intera comunità si stringerà attorno ai familiari per l'ultimo saluto al giovane.

Per l'occasione, il comune ha disposto una serie di iniziative istituzionali: le bandiere degli edifici comunali saranno esposte a mezz'asta, il gonfalone comunale sarà listato a lutto durante la cerimonia funebre e, nel corso della prossima seduta del Consiglio comunale, verrà osservato un minuto di silenzio in memoria di Samuele.