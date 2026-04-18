Vacantiandu Fest 2026 ha alzato il sipario con la favola musicale di di Sergej Prokofiev. In centinaia hanno assistito con grande attenzione e ammirazione lo spettacolo

Il Vacantiandu Fest 2026, sotto la guida dei direttori artistici Nico Morelli ed Ercole Palmieri, ha alzato il sipario sull'intramontabile favola musicale di Sergej Prokofiev, "Pierino e il Lupo", con protagonista un magistrale Enrico Lo Verso. Un successo annunciato, non solo nello spettacolo serale, ma soprattutto nella matinée che ha registrato il tutto esaurito, portando a teatro centinaia di studenti che hanno assistito con grande attenzione e ammirazione lo spettacolo.

Non si è trattato di una semplice lettura, ma di un’esperienza visiva curata nei minimi dettagli. La regia di Francesco Branchetti ha trasformato il palco del Grandinetti in un mondo onirico dove la parola di Lo Verso si è intrecciata alle note delle bravissime e talentuose musiciste Samanta Chieffallo, Margherita Pelanda, Daniela Savoldi e l’incantevole Raffaella Zappalà che ha dato vita ai personaggi attraverso una danza fluida e mimetica che seguiva il ritmo delle proiezioni.

Lo spettatore ha potuto così "vedere" la musica non solo attraverso le immagini ma anche tramite il corpo della danzatrice, che si trasformava agilmente ora nel sornione gatto, ora nella simpatica anatra, rendendo tangibile l'anima di ogni animale della fiaba. Nata nel 1936 per avvicinare i più piccoli alla musica orchestrale, la storia racconta del giovane e coraggioso Pierino che, nonostante gli avvertimenti del nonno, si avventura oltre il cancello del suo giardino.

Insieme ai suoi amici animali, compagni di avventura, Pierino si ritrova faccia a faccia con il temibile Lupo. Mentre l’anatra subisce il triste destino di finire nella pancia della fiera, Pierino non si perde d'animo e con astuzia e il supporto degli amici piumati, riesce a catturare il lupo per la coda, salvandolo poi dalla furia dei cacciatori per portarlo in un giardino zoologico in un trionfale corteo finale.

La voce di Enrico Lo Verso è riuscita a dare corpo ad ogni personaggio che ha trovato nel racconto dell’attore un contrappunto perfetto. A fine spettacolo, Lo Verso, è sceso in platea per salutare affettuosamente il pubblico presente.