Le imprese operanti a Rocca di Neto nel commercio all’ingrosso delle carni sono state svuotate e i beni aziendali distratti: tra il 2016 e il 2024 accumulati debiti erariali per 730mila euro. Per la procura «strategia spiccatamente criminale»

Tre imprenditori sono stati arrestati - due in carcere ed uno ai domiciliari- dai finanzieri del Comando provinciale di Crotone in esecuzione di un'ordinanza del Gip su richiesta della Procura guidata da Domenico Guarascio, perché ritenuti responsabili della bancarotta di tre aziende operanti nel commercio all'ingrosso delle carni.

Le ditte fanno parte del Gruppo Sorbaro di Rocca di Neto. In carcere sono finiti Francesco Sorbaro, 64 anni e Carmine Marino, 46 anni. Arresti domiciliari per Valentina Sorbaro, 36 anni.

I tre, secondo l'accusa, avrebbero provocato il dissesto delle aziende attraverso il depauperamento delle risorse finanziarie e la distrazione dei beni aziendali, accumulando, inoltre, tra il 2016 e il 2024, debiti erariali per oltre 730.000. Contestualmente agli arresti, i finanzieri hanno sottoposto a sequestro le quote societarie e 6 società ritenute di comodo perché ritenute, per l'accusa, il mero strumento attraverso il quale gli indagati hanno potuto reiterare le proprie condotte illecite a discapito dell'erario e dei creditori. Il sequestro riguarda le società Gruppo Val di Chiana, Macello Coop Italia, Granaio, Realbif, Groupe Europe Import e Sme, tutte con sede a Rocca di Neto.

Dalle indagini, condotte dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria, sarebbe emerso che i tre imprenditori avrebbero amministrato altrettante società, tutte dichiarate fallite ed operanti nel commercio all'ingrosso di carni, come un'unica entità aziendale seguendo una strategia "spiccatamente criminale", che sarebbe stata fondata sulla sistematica evasione dei tributi fiscali, sulla pluriennale elusione delle obbligazioni previdenziali e sulla pervicace distrazione delle utilità derivanti dall'attività delle imprese desinate a scopi personali.

Gli indagati inoltre, avrebbero nascosto il proprio comportamento alle spalle di soggetti compiacenti, nella loro veste di amministratori di diritto, in modo da vanificare o osteggiare le azioni messe in atto dai creditori. Le società sarebbero state condotte al fallimento una dopo l'altra seguendo un modello ad effetto domino.