Domani a partire dalle ore 20, in piazza San Domenico, il pubblico avrà l'opportunità di incontrare gli attori. Un'occasione speciale per dialogare con gli interpreti della fiction
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Il Lamezia International Film Fest accoglie oggi alcuni dei protagonisti della serie di Rai 1 Roberta Valente – Notaio in Sorrento, tra gli appuntamenti più attesi del programma del festival. Domani a partire dalle ore 20, in Piazza San Domenico, il pubblico avrà l'opportunità di incontrare gli attori Erasmo Genzini, Flavia Gatti, Adriano Pantaleo e Biagio Musella, protagonisti della fiction che ha conquistato il pubblico di Rai 1.
La serie racconta la storia di Roberta Valente, una giovane e brillante notaia che, dopo aver vinto il concorso notarile, torna nella sua Sorrento per iniziare una nuova fase della sua vita. Mentre affronta complessi casi professionali, si ritrova a fare i conti con segreti di famiglia e verità del passato che metteranno in discussione tutte le sue certezze.
Nel corso dell'incontro al LIFF, gli spettatori potranno conoscere da vicino alcuni dei personaggi più amati della serie: Erasmo Genzini, che interpreta Vito, pescatore dal carattere autentico e legato a Leda; Flavia Gatti, nel ruolo di Leda Esposito, giovane donna dal passato difficile; Adriano Pantaleo, che interpreta Osvaldo, collega della protagonista nello studio notarile; e Biagio Musella, nel ruolo di Mimmo, personaggio che anima le vicende della comunità sorrentina.
L'appuntamento rappresenta un'occasione speciale per dialogare con gli interpreti della fiction, conoscere curiosità e retroscena della serie e vivere una serata dedicata al cinema e alla televisione italiana nel cuore del centro storico di Lamezia Terme. L'incontro è aperto al pubblico. L'appuntamento è per oggi, alle ore 20, in Piazza San Domenico.