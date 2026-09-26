Presentata la nuova stagione culturale e teatrale promossa dall’Associazione Teatrale "I Vacantusi" APS. Alla conferenza stampa di presentazione, che si è svolta nella sala “Giuseppe Perri” della Biblioteca comunale di Lamezia Terme, hanno preso parte il consigliere regionale e presidente della Commissione Cultura e Turismo della Regione Calabria Emanuele Ionà, l’assessore comunale Rachele Gatto, il direttore artistico Nico Morelli e la direttrice artistica di Caudex Sabrina Pugliese, con la moderazione della giornalista Luigina Pileggi. La rassegna propone un cartellone multidisciplinare che unisce grande prosa nazionale, classici del teatro, danza contemporanea, musica sinfonica, comicità popolare e appuntamenti letterari.

Nel corso della conferenza stampa, il consigliere regionale Emanuele Ionà ha sottolineato la rilevanza istituzionale e sociale del progetto, dichiarando che “il festival nasce con una visione chiara: abbattere le barriere generazionali e rendere la cultura un bene accessibile e inclusivo”. L’assessore Rachele Gatto ha ribadito il sostegno dell’Amministrazione comunale alle attività portate avanti dall’associazione I Vacantusi, promotori di cultura nella nostra città.



Il direttore artistico Nico Morelli ha illustrato lo spirito che ha guidato la direzione artistica, sintetizzandolo nel motto: "Vacantiandu Fest: Il teatro che unisce e accoglie tutti", poiché “il teatro o è di tutti, o semplicemente non è”. In particolare, la visione della rassegna ruota attorno a quattro punti cardinali fondamentali: Il Teatro diffuso, e cioè uscire dalle mura tradizionali del Teatro Grandinetti per abitare la città, portando l'arte nei luoghi simbolo di Lamezia Terme come il Santuario di San Antonio per l'anteprima, la Biblioteca Comunale per gli incontri letterari e il Parco Peppino Impastato per le performance all'aperto, tra cui il progetto Luminarium - Architetti dell'aria; lo Spettatore protagonista, promuovendo un pubblico attivo e partecipativo attraverso la rete letteraria del Circolo Caudex; Coltivare i nuovi sguardi, portando i matinée e il teatro direttamente all'interno degli Istituti Scolastici lametini, trasformando la scuola in uno spazio performativo e di riflessione civile per i giovani; la Biglietteria popolare e Progetto sociale "Ti invito a Teatro", ribadendo che il teatro è un diritto di cittadinanza e non un bene di lusso, il festival propone singoli biglietti a partire da 9 euro e abbonamenti da 69 euro, affiancati da ingressi completamente gratuiti garantiti in sinergia con la Caritas Diocesana e le scuole per studenti e famiglie in situazione di disagio economico.



Il festival, sostenuto dal Fondo Nazionale Spettacolo dal Vivo del Ministero della Cultura 2025/2027 e dal Bando Turismo "Agorà" del dipartimento Turismo e Cultura della Regione Calabria, conferma così la sua forte vocazione sociale e culturale, proponendo un ricco programma 2026/2027 che ospita grandi protagonisti della scena nazionale tra cui Giancarlo Giannini, Carlo Buccirosso, Biagio Izzo, Daniela Poggi e Mariella Nava, e Gianluca Guidi con Nicky Nicolai, affiancati da prestigiose compagnie di danza, concerti sinfonici del Conservatorio Arlia, show di cabaret e dai numerosi incontri letterari della rassegna Caudex.

Nel corso del suo intervento, la direttrice artistica di Caudex Sabrina Pugliese ha evidenziato come la rassegna letteraria si stia affermando sempre più come un momento di incontro e uno spazio di aggregazione sociale e culturale per l'intera cittadinanza. Pugliese ha illustrato il calendario degli appuntamenti letterari e d'autore che arricchiscono la programmazione:



16 ottobre presentazione del libro "La padrina" di Palma Comandè; 12 dicembre presentazione del volume "Tutta mancanza" di Olimpio Talarico; 23 gennaio presentazione del romanzo giallo "Le cattive stelle" di Anna Vera Viva, scrittrice e sceneggiatrice di docufilm e cortometraggi candidati al David di Donatello; 24 gennaio spettacolo di teatro canzone "Il tuo modo d'amare", ispirato alle poesie di Pedro Salinas, con la partecipazione di Giusi Lo Schiavo (attrice) e Barreca (canto e interpretazione); 30 gennaio l'atteso incontro con il maestro Giancarlo Giannini; 27 febbraio: Appuntamento con il "Giro d'Italia" e "Roma mia", insieme al poeta, scrittore e giornalista Aurelio Picca, in un viaggio narrativo ed evocativo tra le suggestioni, le storie e la memoria poetica della capitale.



Alla conferenza stampa ha preso parte anche l’attore Gianni Pellegrino, insieme ad alcuni protagonisti che oggi e domani presenteranno a Lamezia Terme “Visita ai parenti”, in esclusiva per la Calabria, uno spettacolo inserito nel cartellone del VacaFest. Si tratta, come ha spiegato Pellegrino, di “un’esperienza teatrale sensoriale e immersiva, un viaggio che abbatte le barriere tradizionali tra attore e spettatore per far entrare il pubblico direttamente nel cuore dell’opera”. L’opera “Visita ai parenti” di Aldo Nicolaj, affidata alla regia iconica e visionaria di Walter Manfrè, vedrà per l’occasione, la suggestiva cornice del Convento dei Frati Minori Cappuccini, che si trasformerà nel setting di una clinica psichiatrica criminale. Il pubblico non prenderà posto in una classica platea, ma entrerà dentro la storia.

È infine intervenuto alla conferenza stampa Sergio Tomaino, presidente dell’associazione “Riviera dei Tramonti” Aps che da anni sostiene il progetto de I Vacantusi, portando avanti la rassegna che è uscita dai confini cittadini,



PROGRAMMA COMPLETO E NOTE DEGLI SPETTACOLI



⦁ 26 e 27 Settembre 2026 (2 Repliche) | VISITA AI PARENTI – (Ass. Arteteka). Spettacolo teatrale amaro e crudo, sei storie vere di sei malati psichiatrici criminali.

⦁ 11 Ottobre 2026 | M.O.R. MOVIMENTO.ORCHESTRALE.RISONANTE - Omaggio ad Ennio Morricone – Compagnia Create Danza, coreografia di Filippo Stabile. Un’intensa trasposizione coreografica che traduce in corpo e movimento le iconiche ed eteree partiture del Maestro Ennio Morricone.

⦁ 16 Ottobre 2026 | CAUDEX Visioni Letterarie: "La Padrina" – di Commandè con A. Insardà (Calabria Dietro le Quinte). Incontro performativo e letterario incentrato sulla figura della "Padrina", esplorando i codici d'ombra e le dinamiche di potere al femminile.

⦁ 29 Ottobre 2026 | I BISLACCHI - Omaggio a Fellini – Compagnia Artemis Danza, coreografia di Monica Casadei. Spettacolo di danza contemporanea dal forte impatto visivo che rievoca l'universo poetico, goliardico e onirico del cinema di Federico Fellini.

⦁ 26 Novembre 2026 | LA GIARA – Teatro Stabile Nisseno, regia di Giuseppe Speciale Classico del teatro pirandelliano riletto con il vigore espressivo della tradizione popolare siciliana.

⦁ 03 Dicembre 2026 | NON SI FA PER DIRE – con Walter Nudo (Regia di F. Branchetti). Un monologo introspettivo e coinvolgente in cui l'attore si mette a nudo raccontando scelte, cadute e risalite della vita.

⦁ 09 Dicembre 2026 | LO SCHIACCIANOCI – Compagnia Almatanz, coreografie di Luigi Martelletta (Teatro Ghione). La grande danza classica natalizia rivisitata con eleganza e modernità nel rispetto del capolavoro di Tchaikovsky.

⦁ 12 Dicembre 2026 | CAUDEX Visioni Letterarie: "Tutta Mancanza" – di Olimpio Talarico (Calabria Dietro le Quinte). Presentazione-spettacolo dell'opera letteraria incentrata sui temi dell'assenza, del radicamento e della memoria dei luoghi.

⦁ 22 Dicembre 2026 | CONCERTO DI NATALE 2026 – con Conservatorio di Musica Arlia, diretto dal Direttore d’Orchestra M° Marco De Gori in collaborazione con il Rotary Club in un repertorio di grande suggestione per celebrare le festività natalizie.

⦁ 08 Gennaio 2027 | AL MASSIMO... TROISI – di e con Antonio Grosso (3Atro). Omaggio appassionato al genio e alla delicatezza espressiva di Massimo Troisi attraverso aneddoti, ironia e poesia.

⦁ 13 Gennaio 2027 | FIGLIO, NON SEI PIÙ GIGLIO – con Daniela Poggi e Mariella Nava (Mentecomica). Un forte monologo drammatico accompagnato dalla musica per affrontare con spietata lucidità il dolore e la piaga del femminicidio.

⦁ 16 Gennaio 2027 | CONCERTO ITALIAN BEE GEES – dei Fratelli Walter, Davide e Pasquale Egiziano. Uno show tributo di altissimo livello tecnico e vocale dedicato al celebre repertorio pop-disco dei Bee Gees.

⦁ 20 Gennaio 2027 | UN PONTE X 2 – con Paolo Caiazzo e Antonello Costa (Teatro Novanta) Incontro esplosivo tra due maestri della comicità e del varietà della tradizione comica centro-meridionale.

⦁ 22 Gennaio 2027 | CAUDEX Visioni Letterarie: "L'artiglio del Tempo" – di Anna Vera Viva (Calabria Dietro le Quinte). Un dialogo noir e letterario attorno al peso del passato e allo scorrere inesorabile del tempo.

⦁ 24 gennaio 2027| IL MODO TUO D’AMARE – di e con Barreca (DRACMA). Un progetto musicale e performativo d'autore che esplora le infinite declinazioni dei sentimenti attraverso sonorità raffinate e testi intensi come le poesia di Solinas.

⦁ 30 Gennaio 2027 | CAUDEX: POESIA E MUSICA – con Giancarlo Giannini (Regia F. Branchetti) Un grande evento recital in cui l'inconfondibile voce di Giancarlo Giannini interpreta i più grandi versi della letteratura mondiale.

⦁ 04 Febbraio 2027 | GIGI & ROSS - 25 Anni Insieme (BOMBASK!) – di Luigi Esposito e Rosario Morra (Teatro Novanta). Un irresistibile show per celebrare un quarto di secolo di sodalizio artistico tra esilaranti parodie, cabaret e improvvisazione.

⦁ 20 Febbraio 2027 | LA CAMERIERA BRILLANTE – di C. Goldoni, con Miriam Misturino e Franco Oppini (Regia F. Branchetti). Un raffinato allestimento della commedia goldoniana guidato dal brio di interpreti di provata esperienza.

⦁ 25 Febbraio 2027 | TABLEAUX VIVANTS - Caravaggio – Compagnia Ludovica Rambelli Teatro La grande arte pittorica di Caravaggio prende vita sulla scena attraverso i corpi degli attori, panneggi ed effetti di luce dal vivo.

⦁ 27 febbraio 2027| CAUDEX Visioni Letterarie: "Roma Mia" – di Aurelio Pica (Calabria Dietro le Quinte). Un viaggio narrativo ed evocativo tra le suggestioni, le storie e la memoria poetica della Capitale.

⦁ 05 Marzo 2027 | " Ti lascio una Canzone": GIANLUCA GUIDI e NICKY NICOLAI cantano Ornella Vanoni e Gino Paoli. (SKYLINE) – Un elegante viaggio musicale e teatrale firmato da Gianluca Guidi tributo a due pilastri della canzone d'autore italiana.

⦁ 06 Marzo 2007 | Premio Cerati - Create Danza del Coreografo Filippo Stabile.

⦁ 10 Marzo 2027 | CAUDEX Visioni Letterarie: Cesare Pavese – con Domenico Dara e Sasà Calabrese (Calabria Dietro le Quinte). Riflessione e omaggio in parole e musica alla figura, ai luoghi e ai versi del grande autore del '900 Cesare Pavese.

⦁ 20 Marzo 2027 | L'AMICO DEI SOGNI – di e con Salvatore Gisonna (Teatro Novanta) Una commedia moderna e ritmata che gioca sulle aspirazioni, le illusioni e i paradossi della vita quotidiana.

⦁ 31 Marzo 2027 | FINCHÈ GIUDICE NON CI SEPARI – con Biagio Izzo (AG Spettacoli) Commedia brillante sugli equivoci della vita di coppia, i divorzi e le fragilità maschili guidata dall'irresistibile verve di Biagio Izzo.

⦁ 07 Aprile 2027 | Fallo Mentre Ridi –con Sasà Palumbo (Acis il Sipario) - (NA) Fallo mentre ridi è uno spettacolo teatrale che affronta il tema del bullismo e del cyberbullismo attraverso una storia capace di unire ironia, emozione e riflessione

⦁ 01 Maggio 2027 | L'ESORCISMO DI DON TONINO – di e con Carlo Buccirosso (AG Spettacoli) Il maestro della commedia napoletana Carlo Buccirosso porta in scena una satira esilarante e ricca di colpi di scena.

