Dal 4 al 9 maggio torna a Soverato "Euro Soul Festival", il grande evento internazionale che celebra la Festa dell'Europa, giunto quest'anno alla X edizione.

La Calabria e l'Europa sono sempre più vicine grazie ad iniziative come "Euro Soul Festival" che spegne quest'anno 10 candeline. L'evento internazionale promosso dall’Associazione JUMP – Gioventù in riSalto andrà in scena a Soverato dal 4 al 9 maggio portando formazione, scambio interculturale e partecipazione attiva. Anche quest'anno nella città ionica sono attese infatti delegazioni e partecipanti proenienti da diversi Paesi europei che incontreranno studenti, docenti, istituzioni e comunità locale per costruire dialogo, competenze e consapevolezza civica.



«E' un traguardo molto importante per noi - commenta il presidente dell'associazione, Pietro Curatola -, Euro Soul acquisisce adesso, grazie come sempre al Patrocinio del Parlamento Europeo, della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, dell’Agenzia Nazionale Giovani e ovviamente del Comune di Soverato, un prestigio unico. ma soprattutto lo acquisiranno i luoghi che accoglieranno questi oltre 100 studenti provenienti da Spagna, Ungheria, Estonia, Lituania, Germania, Slovacchia e tanti altri Paesi che verranno a fare festa con noi celebrando il Giorno dell'Europa ma soprattutto La carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Nizza, 2000), documento-cardine dell’Europa dei cittadini, che sarà il tema al centro dell'evento di quest'anno. Quindi cercheremo di sensibilizzare tutti i partecipanti, internazionali e locali, a temi e valori fondanti molto importanti che soprattutto in questo periodo di guerre, può solo fare bene».



L'associazione JUMP, nata nel 2012 dalla volontà di un gruppo di giovani adulti che, dopo aver studiato e lavorato per anni fuori regione e condividendo un comune interesse per l'Europa, il suo funzionamento, le sue istituzioni e i suoi valori, rinnova così il proprio impegno: internazionalizzare il territorio tutto l’anno attraverso progettazione e cooperazione europea: «la leva strategica unica che a mio parere abbiamo in questa terra è questa: sfruttare ciò che l'Europa ci mette a disposizione per renderla ancora più attrattiva di quella che è e quindi far venire tanta gente per poter apprezzare quello che siamo e quello che abbiamo».

