Gli studenti soveratesi sono stati parte integrante di un movimento globale che ha coinvolto contemporaneamente 93 università e istituti di ricerca in 12 Paesi, unendo circa 30.000 ragazzi nel "viaggio infinito della ricerca"

Una giornata all’insegna della scienza, della ricerca e del futuro quella vissuta oggi presso l’Auditorium dell’Università Magna Graecia di Catanzaro in occasione della diciottesima edizione di UniStem Day, l’evento internazionale dedicato alla promozione delle discipline scientifiche. L’onorificenza è stata consegnata ufficialmente dal Rettore dell’UMG, il Prof. Giovanni Cuda, come segno di riconoscimento per l’impegno costante della scuola nella diffusione della cultura scientifica e per la storica collaborazione con l’Ateneo in numerosi progetti dedicati al metodo scientifico.

Il titolo di "Ambassador" testimonia la missione condivisa tra scuola e università: ispirare la prossima generazione di innovatori. Alla giornata di studi ha partecipato una delegazione di 24 alunni dell’Istituto Tecnico Tecnologico Malafarina di Soverato, accompagnati dai docenti Claudio Cherubino e Franco Babbo. Gli studenti sono stati parte integrante di un movimento globale che ha coinvolto contemporaneamente 93 università e istituti di ricerca in 12 Paesi, unendo circa 30.000 studenti nel "viaggio infinito della ricerca".

Il tema di quest'anno, “Liberi di scegliere”, è stato un invito diretto ai giovani a costruire il proprio futuro professionale oltre i pregiudizi e le convenzioni sociali. Durante la mattinata, i ragazzi hanno assistito a talk ispiratori su nanotecnologie, chimica e il ruolo delle donne nelle scienze (STEM Power), oltre a collegamenti video internazionali che hanno rafforzato il senso di appartenenza a una comunità scientifica globale. Questo riconoscimento premia anni di partecipazione attiva dell'ITT Malafarina alle iniziative dell’UMG, consolidando un ponte fondamentale tra la formazione scolastica superiore e la ricerca d’avanguardia del territorio.