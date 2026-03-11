Si è tenuto nella Sala del Consiglio Comunale di Girifalco un incontro di profondo valore civile e umano dedicato alla salute femminile. L'appuntamento, caratterizzato da una partecipazione attenta e consapevole, è stato promosso dal Comune su iniziativa del vicesindaco con delega alla Sanità Alessia Burdino trovando una preziosa spalla operativa nella collaborazione con il Lions Club Girifalco Terra dei Feaci guidato da Rocco Chiriano.

Il fulcro della serata è ruotato attorno al tema "Non è tutto nella tua testa", un messaggio forte e necessario per scardinare il pregiudizio che troppo spesso porta a minimizzare il dolore delle donne. Una narrazione distorta, quest'ultima, che tende a ricondurre sofferenze fisiche oggettive a una presunta fragilità psicologica, negando di fatto la realtà di patologie complesse. Attraverso la presentazione del libro "Il tarantismo della vulva" di Vanessa Burdino, il dibattito si è trasformato in un momento di riflessione collettiva.

Il confronto è stato arricchito dal contributo specialistico del dottor Massimo Felice Nisticò, urologo e uro-ginecologo funzionalista, che ha ribadito con forza la necessità di una medicina capace di ascoltare con umiltà e competenza tecnica. Accanto a lui, la preziosa testimonianza del dottor Domenico Rondinelli ha contribuito a delineare un quadro clinico e umano di grande spessore. La serata è stata condotta con piglio sicuro dalla giovane moderatrice Alessia Palaia, alla presenza di Don Antonio De Gori, la cui vicinanza spirituale accompagna da sempre le iniziative volte al benessere della persona, e dell'Arma dei Carabinieri, simbolo di costante prossimità per i cittadini.

Il successo della giornata è stato reso possibile grazie a una significativa sinergia territoriale che ha visto il coinvolgimento delle associazioni locali, della Pro Loco, dello staff del sindaco e di moltissimi giovani. Proprio la loro partecipazione segna il passo di una comunità che si scopre ogni giorno più inclusiva. L'impegno dell'amministrazione comunale su questo fronte proseguirà con determinazione attraverso una ulteriore opera di sensibilizzazione: il prossimo traguardo è già fissato per il 17 marzo con l'incontro informativo "SanaMente".