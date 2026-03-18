Il progetto nasce dalla passione e dalla dedizione di Mirko Pigliacelli, portiere che nel corso della sua carriera ha dimostrato il suo enorme bagaglio tecnico

Una scuola di formazione dedicata ai portieri. A Catanzaro apre PIGLIA22, fondata e amministrata da Martina Bracco con l'obiettivo di valorizzare e far crescere il ruolo del portiere in Calabria. Un progetto nato dalla passione e dalla dedizione di Mirko Pigliacelli, portiere che nel corso della sua carriera ha dimostrato il suo enorme bagaglio tecnico.

L'attività di PIGLIA22 inizierà con un campus che si svolgerà presso il Centro Tecnico Federale di Catanzaro in due sessioni: 8–12 giugno e 15–19 giugno, con posti limitati e un numero chiuso per garantire la massima qualità del lavoro e un rapporto diretto tra staff e partecipanti. Importante in questo contesto la presenza costante in tutti e dieci i giorni del campus estivo di Mirko Pigliacelli, che sarà sinonimo di serietà e garanzia per ogni allievo, al quale verrà dedicata una attenzione particolare.

Un team tecnico di altissimo livello

Tra gli allenatori spicca la presenza di Mario Capece, tecnico con oltre mille panchine nei massimi campionati europei, affiancato da uno staff qualificato e specializzato nella preparazione del portiere moderno. Ogni giornata inizierà con una lezione video dedicata al ruolo, per poi proseguire con sessioni pratiche mirate allo sviluppo delle competenze fondamentali: tecnica specifica del portiere, lavoro con i piedi, tuffi e reattività, uscite alte e basse, gestione dello spazio, allenamento mentale e decisionale.

Un ambiente professionale e completo

Per garantire un'esperienza formativa di livello professionale, il campus offrirà: Kit ufficiali brandizzati RG, azienda leader specializzata in guanti e abbigliamento per portieri. Fisioterapista presente durante le attività. Nutrizionista a disposizione dei ragazzi. Fotografa e videomaker presenti ogni giorno per documentare il percorso. Tribuna aperta ai genitori, che potranno assistere a tutti gli allenamenti

Un progetto che guarda al futuro