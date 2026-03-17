Si avvia alla conclusione il progetto A.S.C.O.L.T.A. – Accoglienza, Supporto, Consulenza, Orientamento, Laboratori, Tutela, Assistenza, promosso dal Centro Calabrese di Solidarietà ETS per il potenziamento del Centro Antiviolenza “Mondo Rosa” di Catanzaro. Finanziato dalla Regione Calabria e sviluppato nell’arco di dodici mesi, il progetto ha rappresentato un investimento concreto sul rafforzamento dei servizi di contrasto alla violenza di genere, con l’obiettivo di intervenire tempestivamente prima che le situazioni di abuso possano produrre conseguenze irreparabili.

Non un’iniziativa simbolica, ma un percorso strutturato di prevenzione, protezione e accompagnamento delle donne verso l’autonomia. In questi mesi il progetto ha consolidato e ampliato le attività già attive sul territorio, mettendo al centro l’ascolto e la presa in carico personalizzata delle donne che si rivolgono al Centro.

Uno dei primi punti di accesso è rappresentato dal servizio di ascolto telefonico, gestito da operatrici specializzate nella violenza di genere. Attraverso un primo contatto diretto viene garantito un ascolto attivo e una valutazione immediata della situazione, con la possibilità di attivare interventi tempestivi in caso di rischio. Un ruolo fondamentale è svolto anche dal numero nazionale 1522, attivo 24 ore su 24, che consente alle donne di chiedere aiuto in qualsiasi momento e di essere indirizzate verso i servizi territoriali.

A questo primo contatto seguono i colloqui di prima accoglienza, momenti fondamentali per comprendere la storia e le esigenze di ogni donna. Attraverso consulenze specialistiche, le operatrici valutano attentamente la situazione e, quando necessario, attivano percorsi di protezione che possono includere anche l’accoglienza nella Casa Rifugio, garantendo sicurezza e riservatezza.

Particolare attenzione è stata dedicata anche all’orientamento all’inserimento sociale e lavorativo. Attraverso il bilancio delle competenze e il supporto nella ricerca attiva di lavoro, il progetto ha aiutato molte donne a intraprendere percorsi di autonomia economica, passaggio fondamentale per uscire definitivamente da situazioni di dipendenza e violenza.

Il progetto A.S.C.O.L.T.A. ha così rafforzato il ruolo del Centro antiviolenza “Mondo Rosa” come presidio essenziale per la tutela delle donne sul territorio. Un lavoro quotidiano fatto di ascolto, competenza e relazioni che, anche dopo la conclusione formale del progetto, continuerà a rappresentare un punto di riferimento per chi cerca protezione, sostegno e una nuova possibilità di vita.