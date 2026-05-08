Su impulso del Questore di Catanzaro, proseguono nei pressi degli istituti scolastici della provincia le attività di controllo e prevenzione promosse dalla Polizia di Stato nell’ambito del progetto ministeriale “Scuole Sicure”, con particolare attenzione alla tutela dei minori e alla sicurezza degli ambienti scolastici. Il Questore ha disposto specifici servizi di controllo nei pressi di alcuni istituti del capoluogo e, nella giornata di ieri, in particolare sono state 76 le persone controllate, di cui 20 maggiorenni e 56 minorenni.

È stata coordinata un’azione mirata che ha visto impegnati il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica, le unità cinofile della Polizia di Stato ed il Reparto Prevenzione Crimine. L’attività si inserisce in una più ampia strategia di prevenzione volta a contrastare ogni forma di diffusione e consumo di sostanze stupefacenti e la detenzione di armi improprie nelle scuole e nelle aree adiacenti.

Il progetto promuove le iniziative finalizzate non solo al contrasto dei fenomeni di illegalità, ma soprattutto alla protezione dei giovani e alla diffusione della cultura della legalità. Attraverso il costante raccordo con dirigenti scolastici, famiglie e istituzioni, viene rafforzata la rete di prevenzione a tutela degli studenti, affinché la scuola continui ad essere un luogo sicuro di formazione, crescita e inclusione. L’obiettivo è quello di intercettare tempestivamente situazioni di rischio, sensibilizzare i ragazzi al rispetto delle regole e promuovere percorsi educativi fondati sulla responsabilità individuale e sulla convivenza civile.

La Questura di Catanzaro ricorda che possono essere comunicate situ azioni di bullismo, violenza, disagio, scaricando gratuitamente l’App “YouPol” per segnalare, anche in forma anonima, alla Sala Operativa ogni forma di uso/spaccio di sostanze stupefacenti, ogni violenza di cui si è a conoscenza e si è testimoni, ogni fatto reato per il quale chiedere aiuto.