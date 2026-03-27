In una terra nella quale non si mangia più pane e olio e si divorano merendine e nella quale, quindi, purtroppo abbiamo anche l'emergenza obesità infantile di cui preoccuparci ed occuparci promuovendo educazione alimentare, è chiaro che tentare di interessare le nuove e nuovessime generazioni, attraverso la pratica semplice del colorare delle pagine, può incuriosire su tracce della nostra storia e della nostra identità che sono molto diverse da quelle che trovano magari sui social e che rappresentano invece suggestioni ad approfondire, a riflettere ed a riappropriarsi del sorriso delle proprie origini. Ecco perché quello dedicato a Luigi Lilio e ad una selezione di Marcatori Identitari Distintivi (MID) della Calabria Straordinaria non soltanto è un album emozionante ma può e deve diventare più di un utile supporto didattico : è una risposta concreta per riportare i bambini dentro la Storia e dentro la loro Calabria, perché essi ne diventino attori col e nel gioco, stimolando con creatività e coinvolgendo a loro volta genitori e nonni, a preferire narrazioni nuove e diverse della nostra terra, certamente più consapevoli ed orgogliose.

NUOVE NARRAZIONI, UNO STIMOLO CREATIVO ANCHE PER GENITORI E NONNI

È stato, questo, uno tra i messaggi più importanti che l'assessore regionale Gianluca Gallo ha voluto lanciare e sottolineare nel corso della XIV Giornata Regionale del Calendario celebrata nei giorni scorsi e per la prima volta nella in Cittadella Regionale a Catanzaro , in una gremita Sala Verde, alla presenza di numerosi rappresentanti istituzionali non solo calabresi (dal Prefetto di Crotone Franca Ferraro al Sindaco di Monte Porzio Catone Massimo Pulcini al vice presidente del Consiglio Regionale del Lazio Giuseppe Emanule Cangemi) e delle forze dell'ordine oltre che di tanti studenti.

ASSESSORE RIBADISCE: LA VERA EMERGENZA RESTA DI TIPO IMMATERIALE

"Sono convinto che – ha proseguito l'assessore rivolgendosi agli studenti e ricordando come la Giornata del Calendario nasca nel 2011 dall'iniziativa dell'allora assessore regionale alla cultura Mario Caligiuri – nella nostra regione sta avvenendo una rivoluzione silenziosa : tanta gente comincia a credere in sé stessa e nelle potenzialità dei nostri territori. Così come resto convinto - ha sottolineato - che l'emergenza di questa terra resti immateriale, non un'emergenza di investimenti e di risorse. Certo se e quando accadadono eventi come quelli subiti nei giorni scorsi è chiaro che abbiamo bisogno di risorse ed investimenti per gestire questo tipo di emergenze. Ricordo però a tutti che questi eventi non capitano solo a noi, anzi negli ultimi anni ne siamo stati risparmiati, come sappiamo, anche in regioni che noi consideriamo più avanzati, penso per esempio agli amici dell'Emilia-Romagna che sono colpiti spessissimo da questi eventi meteorologici”.

È UNA VISIONE DI SVILUPPO, SENZA CONSAPEVOLEZZE NON SI è COMPETITIVI

"Non voglio quindi suggerire distrazioni o addirittura sminuire tutte le ineludibili priorità che ci vedono convintamente impegnati ogni giorno. È solo un approccio diverso che risponde ad una unica e complessiva concezione e visione dello sviluppo possibile ed auspicabile della nostra regione, che non può più ignorare – ha rimarcato l'assessore – dall'acquisizione sempre più diffusa e trasversale di consapevolezza identitaria, di senso ed orgoglio di appartenenza, di naturale ambizione alla qualità in tutto e, quindi, della capacità di sentimento e dimostrarsi alla pari e competitivi in ​​tutte le declinazioni, da quelle culturali appunto a quelle produttive, unendo sempre di più i prodotti del territorio al prodotto territorio”.

CALENDARIO REGIONALE DI GIRONATA IN CITTADELLA EVENTO DI GRANDE EMOZIONE

"Ecco perché quella di oggi non è una giornata persa o sottratta ad altre attività. È anzi una giornata – ha scandito Gallo complimentandosi con Lenin Montesanto l’ideatore dei Mid per Calabria Satraordinaria per aver pensato ed organizzato col Comune di Cirò l’evento in Cittadella e per aver ideato questo primo album sui Mid – che arricchisce tutti noi, soprattutto un evento di grande compostezza e di grande emozione. Gallo agli studenti: “Perché non abbiamo anche l'ambizione di restare? Ed ecco anche perché ai ragazzi dico: perché abbiamo solo l'ambizione di partire? Perché non abbiamo anche l'ambizione di restare? Perché non abbiamo l'ambizione di utilizzare al meglio le nostre potenzialità che sono enormi? Perché quando siamo qui, non utilizziamo il fattore Tempo, che è invece la più grande ricchezza che abbiamo? Perché quando siamo qui non utilizziamo al meglio la grande intelligenza della quale vi ha dotato madre natura? Siamo purtroppo abituati, diciamolo con grande chiarezza a sottovalutare noi stessi e il territorio che occupiamo, del quale non siamo consapevoli ed orgogliosi. Per questo penso che la riflessione sull'emergenza immateriale, che rinnovo in ogni occasione, sia la riflessione che oggi attraverso il grande esempio di Lilio, a distanza di 450 anni dalla sua morte, debba accompagnarci”.

STIMOLANTE CHE PROTAGONISTA SIA CIRò CON 4 MUSEI E L’ENOTECA REGIONALE

"Che, infine – ha aggiunto Gallo, ricordando come sia stato proprio Lilio ad aver fatto da gancio con Helmuth Köcher, presidente e fondatore del Merano WineFestival per portare quell’evento internazionale in Calabria – a farsi ancora una volta interprete di questa missione ed ambizione sia un piccolo borgo come Cirò, magari percepito a torto come di periferia ed in un'area e in una provincia considerata a torto come la più sfortunata della nostra regione ed Paese, un centro storico straordinario con ben 4 musei e sede della stessa Enoteca Regionale, non solo conferma la nostra analisi sul gap di consapevolezza da colmare e la direzione giusta rilanciata e rafforzata dal Sindaco Mario Sculco ma ci stimola tutti a replicare ed a migliorare”.

"LA CALABRIA È DAVVERO STRAORDINARIA. È SCOCCATA L’ORA: BAMBINI, CREATE IL NUOVO!”