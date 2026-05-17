Una giornata di straordinaria importanza per la comunità di San Pietro Apostolo quella vissuta in occasione dell’inaugurazione dei nuovi locali dello storico Palazzo Mazza e della successiva presentazione del volume “San Pietro Apostolo – Storie, tradizioni e memorie di una comunità”, curato dall’Associazione Santa Maria del Carmelo. L’evento ha rappresentato un momento di grande partecipazione e condivisione, capace di unire il valore della memoria storica alla concreta valorizzazione del patrimonio pubblico e culturale del paese.

Nel corso della manifestazione si è svolto il taglio del nastro dei nuovi spazi dello storico Palazzo Mazza, restituiti alla comunità dopo un importante intervento di recupero e valorizzazione. I locali ospiteranno una cucina di comunità, una sala proiezioni, una biblioteca, una sala internet e riunioni, oltre ad ulteriori ambienti destinati ad attività culturali, sociali e aggregative al servizio della cittadinanza. Presenti all’inaugurazione il Sindaco Raffaele De Santis, il Vicesindaco Maurizio Tomaino, l’Assessore Giuseppe Mazza e i consiglieri comunali Francesco Monaca, Giuseppe Sirianni, Angela Tomaino, Domenico Mazza, Natalino Tomaino e Diego Mazza. Sentito al termine della cerimonia, il Sindaco Raffaele De Santis ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto:

“Non inauguriamo semplicemente dei locali, ma restituiamo alla nostra comunità uno spazio vivo, moderno e funzionale, pensato per creare cultura, aggregazione e opportunità. Palazzo Mazza rappresenta un pezzo importante della nostra storia e da oggi torna ad essere un punto di riferimento per il presente e per il futuro di San Pietro Apostolo.”

Il primo cittadino ha inoltre sottolineato l’importanza di investire in luoghi destinati alla crescita sociale e culturale della comunità: “Questi spazi saranno a disposizione dei cittadini, delle associazioni, dei giovani e di tutte le realtà che vorranno contribuire alla crescita culturale e sociale del nostro paese. È una giornata che segna un momento importante per tutta la comunità di San Pietro Apostolo.”

Nel corso della manifestazione, il Sindaco Raffaele De Santis ha rivolto un sentitoringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera e alla riuscita dell’evento: Liberi.tv per la diretta social della manifestazione, i progettisti ing. Arcieri e ing. Molinaro, i professionisti della STIEM, l’Ufficio Tecnico Comunale e l’ing. Giuseppe Mazza per il lavoro svolto nella progettazione e nel coordinamento dell’intervento, le ditte Bruni e Ligotti, i fornitori degli arredi e delle forniture, l’Associazione Santa Maria del Carmelo, co-organizzatrice dell’evento e curatrice del volume presentato nel corso della serata, il gruppo di Protezione Civile “I Rapaci”, i ragazzi del Servizio Civile, la precedente amministrazione guidata da Fragale, che ottenne il finanziamento iniziale dell’opera, e tutti i cittadini presenti che hanno preso parte ad una giornata così significativa per l’intera comunità.

A seguire si è svolta la presentazione del volume “San Pietro Apostolo – Storie, tradizioni e memorie di una comunità”, un’opera di straordinario valore culturale che raccoglie e custodisce il patrimonio storico, artistico, culinario e identitario del paese, con l’obiettivo di tramandarne la memoria alle future generazioni. La presentazione, moderata dal Prof. Franco Zaffino, ha visto la partecipazione di un autorevole tavolo di relatori composto da Gigi Puccio, studioso e glottologo, opera spesso come guida culturale per scuole e visitatori, da sempre vicino alla comunità di San Pietro Apostolo, da Vinicio Leonetti, giornalista e scrittore nonché presidente di giuria del Premio Kerasion, da Marco Marchese dell’editore Officine Editoriali da Cleto, da Carmine Lupia, ideatore e fondatore del modello Valli Cupe, da Alfonso Morelli dell’associazione culturale Mistery Hunters di Cosenza e da Miriam Rocca, direttrice del Premio Letterario Kerasion, intervenuta nella parte conclusiva della presentazione. Ampio apprezzamento è stato espresso nei confronti dell’Associazione Santa Maria del Carmelo, che ha curato con passione, impegno e attenzione la realizzazione del volume, offrendo alla comunità un lavoro prezioso destinato a diventare patrimonio collettivo del paese.

Il Sindaco Raffaele De Santis, intervistato in merito al libro, ha evidenziato il valore profondo dell’opera: “Questo volume rappresenta un autentico scrigno della memoria collettiva di San Pietro Apostolo. Custodisce storie, tradizioni, volti, cultura e identità che rischierebbero di andare perduti e che invece oggi vengono consegnati alle nuove generazioni. È un lavoro di grande valore culturale e umano, di cui tutta la comunità deve essere orgogliosa.” Nel corso degli interventi, Miriam Rocca e Vinicio Leonetti hanno inoltre sottolineato la grande attenzione che l’Amministrazione Comunale continua a dedicare al Premio Kerasion, ringraziando in particolare il Vicesindaco Maurizio Tomaino e il consigliere comunale Giuseppe Sirianni, definiti “cuore pulsante” del Premio Letterario Kerasion, reduci nei giorni scorsi, proprio insieme a Leonetti e Rocca, dalla significativa esperienza del Salone Internazionale del Libro di Torino.

La giornata si è conclusa con un momento conviviale dedicato alla degustazione di prodotti tipici locali, in un clima di partecipazione, entusiasmo e forte senso di comunità. Con iniziative come quella del 16 maggio, San Pietro Apostolo conferma ancora una volta la volontà di investire nella valorizzazione della propria identità e nella creazione di spazi e occasioni capaci di rafforzare il legame tra passato, presente e futuro.