Sabato 7 novembre, alle ore 17:30, nella Sala convegni del Circolo “Gigi Galateria” a Satriano, avrà luogo la terza edizione del “Premio Filangieri”, organizzata dall’Associazione “Carlo e Gaetano Filangieri”.

Nel corso della serata sarà presentato il libro “Alvaro, Più di una vita” della scrittrice Giusy Staropoli Calafati, un romanzo che ripercorre la vita di Corrado Alvaro: il più grande scrittore della regione e il primo autore calabrese per il quale il Ministero della Cultura ha decretato, nel novembre del 2025, il finanziamento dell’Edizione Nazionale dell’Opera Omnia. Dialogherà con l’autrice Michele Drosi, presidente dell’Associazione Filangieri.

La manifestazione proseguirà, con la conduzione di Mariella Battaglia, responsabile del comitato scientifico dell’Associazione Filangieri, con la consegna del Premio Filangieri. Quest’anno l'evento prevede anche riconoscimenti alla memoria di personalità che non sono più tra noi, ma delle quali è sempre vivo il ricordo per l’impegno, l’esempio e il pensiero, eredità preziosa per le giovani generazioni.

L’Associazione “Carlo e Gaetano Filangieri”, con l’iniziativa del 7 novembre, intende proseguire sulla scia già intrapresa da alcuni anni — con manifestazioni e varie pubblicazioni — per promuovere la cultura nelle sue varie espressioni. La finalità resta la crescita della comunità, nella convinzione che un’impostazione siffatta possa rappresentare la via maestra per l’elevazione delle coscienze nei tempi difficili e incerti che la società sta vivendo.