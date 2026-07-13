La rassegna cinematografica itinerante, organizzata dall’associazione Divina Mania con la direzione artistica di Mauro Lamanna e di Gianmarco Saurino, ha attraversato i quartieri della città capoluogo

Quattro serate indimenticabili, piazze gremite, sedie portate da casa quando i posti non bastavano più, e una comunità unita dal filo rosso del grande cinema e dell'impegno sociale. Si conclude con un bilancio straordinario l'appuntamento a Catanzaro di “Schermi”, la rassegna cinematografica itinerante, organizzata dall’associazione Divina Mania con la direzione artistica di Mauro Lamanna e di Gianmarco Saurino, che ha attraversato i quartieri della città.

L'assessora alla Cultura Donatella Monteverdi ha espresso profonda soddisfazione per il successo e il valore dell'iniziativa, dichiarando quanto l'amministrazione sia felice del profondo coinvolgimento sociale che questa rassegna ha saputo generare.

L’ultima imperdibile serata si è consumata nella splendida cornice del quartiere Sant'Elia, una tappa realizzata grazie alla preziosa collaborazione di Brunella Scozzafava. Presenza eccezionale e magnetica della serata è stata lo straordinario attore Filippo Nigro, artista completo capace di spaziare con disinvoltura tra cinema, televisione e teatro. Intervistato da Miriam Belpanno di NON Magazine, Nigro ha dialogato a cuore aperto con il pubblico prima della proiezione di un classico senza tempo della storia del cinema, “La finestra sul cortile” del maestro Alfred Hitchcock.

L'attore ha condiviso la sua filosofia lavorativa, spiegando di non essersi mai precluso nulla e di credere al 100% in quello che fa e nei personaggi che interpreta per poter dare loro una forte credibilità. Nigro ha poi voluto lanciare un messaggio potente e un consiglio prezioso per i giovani che sognano la strada dell'arte, invitandoli ad avere coraggio sin dall'inizio. “Se si crede fortemente in un sogno – ha sottolineato l'attore – bisogna puntarci, senza piani B e lanciarsi a capofitto”.

La serata finale ha dato ampio spazio anche alle eccellenze e alle riflessioni nate nel territorio. È stato infatti proiettato il cortometraggio Amigdala di Amata Gallo e Nicole Cuda, per il quale è intervenuto Mauro Nigro, in qualità di direttore della fotografia. Successivamente, Daniela Fazio della Cooperativa Kyosei ha presentato uno spot di sensibilizzazione incentrato sui reati commessi tra adolescenti e da adolescenti, realizzato insieme al videomaker Emanuele Spagnolo.

Il successo dell'ultima serata è il coronamento di un viaggio straordinario che nei giorni precedenti ha letteralmente riacceso i riflettori sulla città, tappa dopo tappa: dal quartiere Santa Maria con Giacomo Ferrara a Gagliano con Antonio De Matteo, senza dimenticare il poetico ed emozionante appuntamento dinanzi al Masciari e dedicato proprio allo storico teatro cittadino, alla presenza delle compagnie teatrali locali e dell’attore Francesco Colella.

“Schermi non è mai stata una semplice rassegna cinematografica – afferma Mauro Lamanna – ma un atto d'amore politico e sociale verso il territorio. Quando abbiamo immaginato questo viaggio, volevamo che la luce del proiettore diventasse un pretesto per ritrovarci, per accorciare le distanze e abitare i quartieri con una bellezza condivisa. La risposta di Catanzaro è andata oltre ogni nostra aspettativa: vedere i cortili e le piazze riempirsi di vita, di sguardi, di persone che portavano la sedia da casa pur di non perdere un momento di comunità, ci ha restituito il senso profondo del nostro lavoro. Abbiamo dimostrato che la cultura non è un elemento accessorio o un privilegio per pochi, ma il motore stesso della nostra memoria collettiva e del nostro futuro. Non spegniamo i riflettori su Catanzaro, ma portiamo con noi questa straordinaria fame di bellezza e di partecipazione. Questo non è un traguardo, ma la linfa emotiva da cui Schermi riparte per rimettersi subito in viaggio verso nuove mete, con la certezza che la luce che abbiamo acceso insieme continuerà a camminare con noi”.

Un grazie speciale a tutta la squadra di Schermi, guidata dai direttori organizzativi, Debora Leonardi e Piter Loscavo. Il progetto è realizzato con il prezioso contributo del MiC - Ministero della Cultura, della Calabria Film Commission, del Comune di Catanzaro e della Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania. Ad affiancare il festival anche la Fondazione Oltre, una realtà che promuove un’educazione fondata su ascolto, presenza e bellezza, affrontando le fragilità e le sfide del mondo giovanile legate all’adolescenza e alla tecnologia attraverso una vasta community che coinvolge già migliaia di studenti e docenti.