Dal 18 al 20 settembre eventi, mostre, concerti e un convegno con la presidente nazionale Lucia Taormina e le rappresentanti dei club calabresi e italiani. Ecco il programma

Il Soroptimist Club Lamezia Terme taglia quest'anno il traguardo del ventennale di attività. Per celebrare questa ricorrenza il club ha organizzato tre giornate di eventi il 18, 19 e 20 settembre 2026, alla presenza della presidente nazionale del Soroptimist International d'Italia, Lucia Taormina e delle rappresentanti dei club della Calabria e di diversi club italiani, per condividere la storia, l'arte e l'impegno profuso dal club in città.



Le celebrazioni si apriranno venerdì 18 settembre 2026 alle ore 19 al Chiostro del Complesso monumentale del San Domenico, con l'inaugurazione della mostra intitolata "Venti anni d'Arte e d'Impegno: La nostra storia in mostra" curata dalla socia del club Carla Anania. Interverranno la presidente del Soroptimist Club Lamezia Terme Luigina Pileggi, l'assessora alla Cultura del Comune di Lamezia Terme, Annalisa Spinelli e la past presidente nazionale del Soroptimist International d'Italia Teresa Gualtieri, che ha promosso l'istituzione del club in città. Alle ore 19.30 seguirà il concerto offerto dal club alla città del Duo ViVi con Valeria Piccirillo al violino e Valerio Mazza alla chitarra.

La giornata di sabato 19 settembre 2026 si aprirà alle ore 10.30 con una visita guidata all'Abbazia Benedettina di Santa Maria di Sant'Eufemia alla presenza dell'archeologo Eugenio Donato e alla fine verrà piantato un albero di ulivo (donato dai Vivai Milone) in occasione della Giornata mondiale della pace che si celebra il 21 settembre. Nel pomeriggio, alle ore 17.00, sempre nel Chiostro del Complesso Monumentale del San Domenico, ci sarà il convegno intitolato "Soroptimist Club Lamezia Terme: Venti anni di impegno in città", alla presenza delle autorità civili, militari e religiose.

Dopo i saluti della presidente Luigina Pileggi e del sindaco di Lamezia Terme Mario Murone, interverranno il presidente del Tribunale di Lamezia Terme Gianni Garofalo, il comandante del Gruppo Carabinieri Lamezia Terme tenente colonnello Carmine Gebiola, la dirigente del commissariato di polizia di Lamezia Terme, vicequestore Concetta Gangemi e del direttore regionale Inps Calabria, Giuseppe Greco. Le conclusioni sono affidate a Lucia Taormina, presidente nazionale del Soroptimist International d'Italia.