VIDEO | Momento cloudei festeggiamenti sarà la suggestiva processione a mare domenica 9 agosto che ogni anno richiama migliaia di persone
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La città di Soverato è pronta a rivivere la festa di Maria SS di Porto Salvo . Dal 4 al 9 agosto un'intensa settimana tra fede e folklore per celebrare il forte legame della città con la Vergine. «Questa festa rappresenta un momento molto importante per tutta la comunità di Soverato e non solo perché, come è noto, è un appuntamento che richiamerà tantessima gente proveniente anche da fuori - commenta il parroco don Alfonso Napolitano, affiancato dai membri del Comitato -. I festeggiamenti inizieranno il 4 agosto con una celebrazione eucaristica di apertura su Corso Umberto e poi continueranno con tanti appuntamenti per tutta la settimana».
La processione a mare
Momento clou sarà la suggestiva processione a mare che ogni seconda domenica di agosto richiama migliaia di fedeli, pronti a tuffarsi in acqua al passaggio della Madonna, affidando a Lei preghiere e speranza: «Certamente tutta la settimana ci condurrà a un evento grande che è quello della celebrazione mattutina della domenica con il Vescovo mons. Stagliano e poi la processione a mare che è l'abbraccio della gente a Maria che sulla barca passa lungo il litorale».
Devozione mariana
Cuore pulsante dei festeggiamenti sarà la graziosa "chiesetta dei pescatori" , nel cuore della città, in via S. Martino, che anche quest'anno ha ospitato la conferenza stampa di presentazione. Costruita nel 1906 per volere del capitano Rocco Caminiti, miracolosamente tempesta scampato insieme al suo equipaggio ad una violenta dopo aver invocato la Madonna, racchiude secoli di fede marinara. «È un logo simbolo di Soverato – ribadisce il parroco -, si trova proprio al centro della città ed è un punto di passaggio per tanta gente anche durante l'anno, quando non c'è la folla delle grandi occasioni, entra, si ferma, offre la propria preghiera alla Madonna, mette ai suoi piedi i problemi delle proprie famiglie e dalla Madonna ricevono sempre una sola risposta: fate quello che il Signore vi chiede».