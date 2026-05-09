Per un'intera settimana circa 100 docenti e studenti internazionali sono stati i protagonisti di numerose iniziative tra cultura, sport e convivialità grazie all'associazione Jump Gioventù in ri-Salto

Si chiude oggi l' Euro Soul Festival a Soverato . In occasione della Giornata dell'Europa, che si celebra il 9 maggio, cala il sipario su una intensa settimana di iniziative internazionali tra scuole, spazi urbani, sport e teatro promosse dall'associazione Jump - Gioventù in riSalto , presieduta da Pietro Curatola. «Abbiamo ragazzi dai 12 ai 17 anni, vengono da Germania, Spagna, Ungheria, Estonia, Lituania, Polonia, Macedonia, Slovacchia e Bulgaria - racconta Erika Gerardini , altro pilastro dell'associazione Jump -. Il filo conduttore di questa edizione è la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea , che compie 25 anni, documento-cardine dell'Europa dei cittadini: un tema scelto per mettere al centro, più che mai, la dignità della persona, l'uguaglianza, la solidarietà, la libertà ei diritti di cittadinanza europea come orizzonte comune delle nuove generazioni».

Il festival, Patrocinato dal Parlamento Europeo , dell'Agenzia Italiana per la Gioventù e dal Comune di Soverato, giunto alla X edizione, segue ogni anno una sorta di "ricetta interculturale": «da qualche anno abbiamo adottato un metodo denominato " Best " ovvero "costruire l'Europa nella piccola città", cioè cercare di costruire poco a poco l'Europa qui, parlando il linguaggio comune. Non a caso tra le varie iniziative in programma siamo stati anche in città ei ragazzi hanno parlato con i cittadini di Soverato, con i commercianti, sono entrati in contatto con il tessuto locale».



Tutto questi senza dimenticare lo sport , con la Coppa Schuman al nuovo palazzetto comunale, e letteratura . Momento clou della rassegna è stata infatti la lectio magistralis, per gli studenti internazionali e locali di scuola secondaria, della professoressa Daniela Marcheschi , critica letteraria italiana di fama internazionale su “umorismo e valori in Collodi”. E ancora, il concorso internazionale “Let's Book Trailers" . Dunque Calabria ed Europa sono sempre più vicine grazie all'entusiasmo di studenti e docenti internazionali ma soprattutto al costante impegno dell'associazione Jump che dal 2013 celebra la Festa dell'Europa portando nella nostra regione formazione, scambio interculturale e partecipazione attiva attraverso il lavoro del team di professionisti che ne fanno parte: project manager, formatori, educatori e cittadini europei appassionati con competenze in diversi settori, dalla formazione alla gestione di progetti, dall'organizzazione di eventi allo sviluppo locale passando per l'internazionalizzazione. Attraverso progetti europei, il team promuove l'importanza della cittadinanza europea tra i cittadini dell'UE.