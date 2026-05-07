A ricevere la prestigiosa statuetta sono stati Gianni Amelio, Gregorio Paonessa e Nadia Paone. «Serata speciale, riconosciuto il talento»

«E’ stata una serata speciale quella dei David di Donatello, il premio più importante del cinema italiano, che ha visto esaltare il talento catanzarese. Tre riconoscimenti nella stessa edizione a Gianni Amelio, Gregorio Paonessa e Nadia Paone rappresentano tanto per la nostra città che ha dato i natali a grandi artisti e professionisti insigniti della prestigiosa statuetta».

Lo scrivono in una nota il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita e l'assessora alla Cultura, Donatella Monteverdi. «Il David alla carriera per il regista Gianni Amelio è stato il tributo doveroso ad un autore che ha scritto alcune delle pagine più intense del nostro cinema, intrecciando storia e finzione con uno sguardo sempre sensibile sui temi del nostro vissuto.

L’ovazione sincera della platea ha rappresentato l’abbraccio ideale di tanti colleghi e addetti ai lavori per il contributo reale e l’eredità preziosa che Amelio ha contribuito a creare con le sue opere.

Un altro David di particolare valore è stato quello al miglior produttore: Gregorio Paonessa che, insieme a Marta Donzelli, con la sua “Vivo Film” ha rappresentato l’anima dietro al pluripremiato progetto “Le città di pianura”, che ha vinto anche il riconoscimento per il miglior film. Paonessa da tanti anni porta avanti un percorso solido e coerente che ha consentito a diversi lavori significativi di vedere la luce, rappresentando una voce per tanti versi coraggiosa nel panorama cinematografico italiano.

E ancora, nella serata di ieri, ha trionfato nella categoria del miglior suono, unitamente ad altri tre colleghi, anche Nadia Paone per il film “Primavera”. Alla terza candidatura, è stata per lei finalmente la volta buona, il coronamento di un impegno professionale che l’ha vista distinguersi tra i migliori tecnici nel proprio settore. Tre premi che sono un motivo di grande orgoglio per Catanzaro e che rappresentato lo stimolo e l’occasione per poter rinsaldare il rapporto con il nostro territorio: inviteremo Amelio, Paonessa e Paone a tornare in città per ricevere l’abbraccio dell’amministrazione e della comunità e tenere vivo un legame sempre vitale con le proprie origini».