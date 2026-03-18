L’Associazione degli Operatori Turistici “Riviera e Borghi degli Angeli”, insieme al proprio tour operator Travel Calabria by “Ferdinandea Travel Agency”, ha preso parte con entusiasmo alla fiera nazionale “fa’ la cosa giusta 2026”, svoltasi dal 13 al 15 marzo presso Milano/Rho Fiera. La partecipazione si è rivelata un momento particolarmente significativo per la promozione del territorio calabrese, grazie anche alle opportunità offerte dalla Regione Calabria e alle numerose attività e strategie promozionali messe operativamente in atto dal Dipartimento Turismo/Calabria Straordinaria. “Una fiera – hanno dichiarato i vari espositori calabresi - in cui la Calabria ha promosso quanto di positivo la natura gli ha regalato. Si è parlato di cammini, di accoglienza, di sapori, colori e calore, di Inglesi, santi e briganti. Ma, soprattutto, di paesi e comunità in cui la vita scorre con ritmi naturali e che vedono nel turismo lento una possibilità di invertire la tendenza allo spopolamento e l’occasione di creare opportunità di scambio tra ospiti e residenti che arricchisce entrambi.

La Calabria si scopre lentamente e il cammino è il modo giusto per farlo”. All’interno di questo importante contesto nazionale, infatti, dedicato alla sostenibilità, alla mobilità dolce, ai cammini ed al turismo responsabile, la rete turistica territoriale del Basso Ionio Calabrese è tornata a raccontare e promuovere la propria destinazione: la Riviera degli Angeli (www.rivieradegliangeli.it), un’area della Calabria capace di offrire un’esperienza di viaggio lenta, autentica e profondamente immersiva. Una destinazione di “undertourism”, attenta ai luoghi, all’ambiente, alla natura, alla cultura locale ed alle persone, che si distingue per un paesaggio sorprendentemente vario e ancora poco conosciuto: antichi borghi, montagne selvagge, colline verdi con uliveti e vigneti ultrasecolari, torrenti, cascate e laghi, insieme a spiagge lunghe e bianche bagnate da un mare blu e cristallino. Un contesto ideale per chi desidera vivere un’esperienza di viaggio che unisce storia, natura e cultura, relazioni e buon cibo, in un’atmosfera rilassata e con un entroterra ancora autentico e incontaminato.

La Riviera degli Angeli si propone come un’unica destinazione con molteplici attrazioni territoriali, caratterizzata da un’offerta integrata e diversificata per tutte le stagioni. Un modello di “turismo da vivere tutto l’anno”, che si estende lungo la costa del Basso Ionio Calabrese, tra le province di Provincia di Catanzaro e la Città metropolitana di Reggio Calabria, offrendo infinite opportunità per esplorare la bellezza e l’identità più autentica della Calabria. A rappresentare l’Associazione degli Operatori Turistici è stato il responsabile operativo Guerino Nisticò, intervenuto durante un talk pubblico promosso da Calabria Straordinaria nella piazza tematica dedicata ai “Grandi Cammini”. In questa occasione ha presentato una sua relazione dal titolo: “Visione e pratiche mediterranee, comunità ospitali, turismo rigenerativo: la rinascita possibile dei piccoli paesi in Calabria”.

Ed è stato bello ed importante condividere il tutto con i grandi protagonisti dei tanti Cammini in Calabria tipo: Kalabria Coast to Coast, Il Sentiero dell’Inglese, Il Sentiero del Brigante, Il Cammino Basiliano, Il Cammino di San Francesco di Paola, Il nuovo Sentiero di Soverato 711 targato FIE; presenti inoltre operatori come Granaro Village e Destinazione Sila, Antior Travel, Catasta e Destinazione Pollino-Sybaris. Un intervento che ha raccontato l’esperienza di una rete turistica territoriale attiva nel Basso Ionio Calabrese sin dal 2016 e impegnata nella costruzione di un modello di sviluppo turistico sostenibile e partecipato, in cui le comunità locali sono il verso Genius Loci di questi processi lenti ed importanti per lo sviluppo dei territori e delle loro economie. Un percorso che ha portato, in passato e con progetti in itinere, la stessa A.Op.T. a lavorare in sinergia con il GAL Serre Calabresi e con l’Unione dei Comuni del Versante Ionico, con l’avvio di un protocollo istituzionale e socio-economico che ha coinvolto altri 40 partner, per avanzare alla Regione Calabria la richiesta di costituzione e riconoscimento della Destinazione Turistica Regionale “Riviera e Borghi degli Angeli”. E col GAL Serre Calabresi, ed altri importanti partner, è stata anche costituita un’ATS per la realizzazione del progetto “MONTAGNE DEL SOLE” finanziato dal Ministero del Turismo col bando nazionale “Montagna Italia”.

La partecipazione alla fiera milanese è stata anche l’occasione per ribadire e rilanciare una visione – che arriva da lontano, a partire dai progetti sviluppati da oltre 20 anni nell’antico borgo di Badolato e nei paesi viciniori - di turismo residenziale, relazionale, responsabile e consapevole, ma anche rurale, esperienziale, comunitario e rigenerativo. Un approccio che mira ad andare oltre la tradizionale stagione balneare, favorendo processi di destagionalizzazione, internazionalizzazione e impatto positivo sui territori e sulle economie dei piccoli paesi. Nel contesto di “Fa’ la cosa giusta 2026”, la rete turistica ha così riproposto mete, opzioni ricettive, servizi e prodotti di turismo rigenerativo, invitando i visitatori a scoprire un nuovo modo di viaggiare in Calabria fondato sulla ricetta esperienziale della cosiddetta “Vitamina T”: Tempo, Tranquillità e Trasformazione. Tre parole chiave che sintetizzano l’esperienza proposta dall’A.Op.T. “Riviera e Borghi degli Angeli”: prendersi il tempo per vivere i luoghi, ritrovare serenità nei paesaggi e nelle comunità locali, trasformare il viaggio in un’esperienza autentica e significativa, capace di rigenerare e a trasformare anche e soprattutto le persone, i viaggiatori.

Da sempre Guerino Nisticò sottolinea e rimarca tutto ciò in incontri pubblici e ci tiene sempre a ribadire come il turismo sia sì un’industria…ma un’industria speciale di esperienze, emozioni e felicità, in tanti casi strumento non di consumo del territorio ma di leva per la loro rinascita e ri-abitazione possibile. Infatti, “Riviera e Borghi degli Angeli” ed il T.O. Travel Calabria propongono formule di “travel & lifestyle” in paesi dove già tanti viaggiatori internazionali sono arrivati da turisti e si sono trasformati in neo-abitanti, in cui la stessa rete opera, acquistando e ristrutturando dimore storiche. Un invito, insomma, a scoprire e vivere una Calabria diversa, più lenta e profonda, dove il turismo diventa occasione di incontro e confronto tra culture, rigenerazione e rinascita per i territori e per chi li visita ed abita.