Si chiude questa sera, sabato 21 marzo, alle ore 20.30, al Complesso Monumentale San Giovanni di Catanzaro, il tour dello spettacolo “Manca solo Mozart” con Marco Simeoli, nell’ambito del progetto speciale “Un Giorno all’Improvviso #Festival – Il Teatro che supera se stesso”.

“La musica ti porterà in luoghi che non hai mai conosciuto, ti farà volare in alto e ti porterà nelle profondità del mare, ti mostrerà la bellezza della natura… la musica è il cuore dell’universo che pulsa costantemente in contrasto alle cose brutte. La musica è la vita e la vita è la musica”. È da questa idea di musica che prende forma “Manca solo Mozart”, uno spettacolo che ha già conquistato il pubblico nelle tappe di Rende, Vibo Valentia e Crotone, e che approda nel capoluogo calabrese per il suo ultimo appuntamento. In scena, un racconto intimo e appassionato che ripercorre la storia del prestigioso “Musica Simeoli”, leggendario negozio di famiglia, punto di riferimento della vita musicale e culturale napoletana dagli anni ’20 ad oggi. Attraverso spartiti, aneddoti e memorie, Simeoli accompagna il pubblico in un viaggio che intreccia storie e personaggi illustri che hanno frequentato il negozio: da Matilde Serao a Riccardo Muti ancora studente al conservatorio, passando per Totò, Stravinsky, Roberto Murolo e Renato Carosone fino a Enzo Avitabile e Pino Daniele. “Tutti sono entrati nel negozio di famiglia che è ancora lì tutt’oggi… tutti o quasi… Manca solo Mozart!”.

Il progetto speciale, ideato da L’Altro Teatro, Nastro di Mobius e Fondazione Armonie d’Arte, e co-finanziato con risorse PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02 erogate ad esito dell’Avviso “Attività Teatrali–progetti Speciali” della Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura, prosegue il suo tour nei borghi e nelle città calabresi: un viaggio culturale diffuso che coinvolge artisti calabresi e nazionali e si rivolge a un pubblico eterogeneo, di tutte le età, con l’obiettivo di risvegliare la passione per il teatro.

Domenica 22 marzo, alle ore 18.00, sempre al Complesso Monumentale San Giovanni di Catanzaro, andrà in scena “Amuramaro” con Matteo Lombardo, ispirato alle fiabe e alle novelle calabresi raccolte da Letterio di Francia. Prodotto da AttorInCorso, lo spettacolo mette in evidenza il cuore più profondo delle fiabe del letterato palmese: un universo in cui il quotidiano e il soprannaturale convivono senza soluzione di continuità. Le storie non vengono trattate come semplici racconti popolari, ma come frammenti di un immaginario collettivo che ha ancora molto da dire sul presente. “Le fiabe – racconta Matteo Lombardo – si intrecciano, si sovrappongono, si contaminano, creando un mosaico che parla di una Calabria “universale”. Attraverso il montaggio delle fiabe, lo spettacolo rivela un tema importante: la lotta contro ciò che è scritto. I personaggi di Letterio di Francia cercano continuamente di deviare dal loro destino, di conquistare un margine di libertà, e falliscono o riescono secondo logiche imprevedibili, spesso dure, talvolta beffarde. Da qui nasce “l’amaro” che dà nome allo spettacolo: un’amarezza che non è rassegnazione, ma consapevolezza”. “Amuramaro” – di Matteo Lombardo e Pavlos Paraskevopoulos – dopo Catanzaro farà tappa il 26 marzo, alle ore 20.30, al Cavern Club di Cosenza; il 27 marzo, alle ore 19.00, a Reggio Calabria nella sede dell’Associazione Antigone Osservatorio sulla Ndrangheta (Croce Valanidi). La stessa location ospiterà anche lo spettacolo “Aspettiamo senza avere paura, domani”, dedicato a Lucio Dalla. Lunedì 23 marzo, alle ore 19.00, nella città dello Stretto Dario De Luca (voce narrante), Sasà Calabrese e Daniele Moraca (chitarra e voce) guideranno il pubblico in un viaggio tra brani indimenticabili, aneddoti e riflessioni sulla vita artistica del grande cantautore bolognese.