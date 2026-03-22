Martedì 24 marzo, alle ore 18.00, presso la Sala Cultura “Giovanni Paolo II” di Marcellinara, prosegue il percorso culturale nel Centro dell’Istmo con il terzo incontro della rassegna “Marcellinara Legge: Storie, Radici e Futuro”, progetto vincitore del bando nazionale “Città che legge”, promosso dal Centro per il Libro e la Lettura. L’appuntamento vedrà protagonista il Prof. Ciro Indolfi, cardiologo di fama internazionale e cittadino onorario di Marcellinara, che presenterà il suo ultimo libro “Longevity – Strategie per vivere bene e a lungo”, edito da Rubbettino. Il volume affronta in modo chiaro e scientifico il tema della longevità, offrendo strategie concrete per migliorare la qualità della vita e favorire un invecchiamento sano. Attraverso un approccio multidisciplinare, il Prof. Ciro Indolfi approfondisce il ruolo della prevenzione, dello stile di vita e dei progressi della medicina nella costruzione di una vita lunga e in salute. Ad introdurre l’incontro sarà il Sindaco di Marcellinara, Vittorio Scerbo, mentre la moderazione sarà affidata alla docente Marilena Scerbo, che dialogherà con l’autore.

Il progetto

Nel corso della serata sarà, inoltre, presentato un importante progetto per la salute pubblica: il “Marcellinara Heart Study”, il primo studio italiano di prevenzione cardiovascolare realizzato con il supporto dell’intelligenza artificiale. Il progetto prevede uno screening gratuito rivolto a tutti i cittadini di età superiore ai 50 anni, con l’obiettivo di individuare precocemente i fattori di rischio e prevenire patologie cardiovascolari. Le malattie cardiovascolari rappresentano, infatti, la prima causa di morte in Italia e nel Sud, rendendo indispensabile l’adozione di strategie innovative di prevenzione. Grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, il “Marcellinara Heart Study” punta a sviluppare un modello efficace e replicabile, capace di contribuire a una riduzione fino al 40% della morte cardiaca improvvisa. Un progetto pionieristico, destinato a diventare un esempio virtuoso per altre comunità. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’Avis comunale di Marcellinara ed interverrà, nel corso della presentazione, Giovanni Torcasio, Segretario Avis Provinciale. L’incontro rappresenta un momento di grande valore per la comunità, unendo cultura, ricerca scientifica e prevenzione, con uno sguardo attento al benessere collettivo.