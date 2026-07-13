Tradizione, creatività e promozione delle eccellenze locali. Anche Confartigianato Imprese Catanzaro sarà protagonista dei festeggiamenti in onore di San Vitaliano, in programma mercoledì 15 e giovedì 16 luglio, contribuendo a un programma che punta a trasformare la ricorrenza del patrono in un'occasione di valorizzazione dell'identità cittadina e del lavoro delle imprese artigiane.

L'associazione parteciperà alla manifestazione con una serie di iniziative dedicate al mondo dell'artigianato artistico, dell'enogastronomia e delle produzioni locali, offrendo ai visitatori un percorso che racconta il saper fare del territorio.

«Abbiamo aderito con entusiasmo a questo progetto perché crediamo che una festa come quella di San Vitaliano rappresenti il luogo ideale in cui far incontrare tradizione e artigianato – afferma il presidente di Confartigianato Imprese Catanzaro, William D’Iuorno –. Le nostre imprese custodiscono mestieri, competenze e creatività che fanno parte della storia della città e che meritano di essere conosciuti e valorizzati. Eventi come questo sono importanti perché permettono di raccontare il territorio attraverso chi ogni giorno lo vive e lo rende più ricco con il proprio lavoro».

Uno dei momenti più significativi sarà dedicato proprio agli artigiani artistici, ai quali è stato affidato il compito di reinterpretare il tradizionale fischietto di San Vitaliano, uno dei simboli più caratteristici della festa. Ogni artigiano realizzerà una propria versione, offrendo una lettura originale dell'oggetto che unisce memoria, manualità e creatività, dimostrando come la tradizione possa continuare a vivere anche attraverso linguaggi contemporanei.

Confartigianato, inoltre, attraverso Ancos, curerà l'allestimento dell'area dedicata al food & beverage, ai birrifici artigianali, allo street food a tema, agli spazi riservati agli artigiani e agli hobbisti, creando un luogo di incontro tra produzioni locali, imprese e visitatori.

Nel programma è previsto anche un momento di confronto dedicato alle imprese e al comparto artigiano, pensato come occasione per riflettere sul ruolo che il sistema delle piccole imprese continua a svolgere nello sviluppo economico e sociale del territorio.

Accanto a Confartigianato sarà presente anche Conpait – confederazione pasticceri italiani, che arricchirà la manifestazione con iniziative dedicate all'arte dolciaria e alle produzioni di eccellenza, confermando il valore della collaborazione tra realtà che condividono l'obiettivo di promuovere le tradizioni e le qualità del territorio.

«Per noi – conclude D'Iuorno – partecipare a questa festa significa contribuire a raccontare il volto più autentico di Catanzaro. Dietro ogni manufatto, ogni prodotto e ogni impresa ci sono persone, famiglie e storie che meritano di essere valorizzate. San Vitaliano è un momento di comunità e vogliamo che anche l'artigianato sia parte di questa narrazione, mostrando quanto possa essere un elemento di identità, ma anche una risorsa per il futuro della città».