Sarà un momento di confronto e formazione sulle nuove tecnologie e sulle loro applicazioni nei processi produttivi

A2A in collaborazione con Unindustria Calabria promuove il primo appuntamento del Roadshow “L’AI entra in azienda: strumenti e risorse per le PMI”. L’iniziativa è pensata per accompagnare le piccole e medie imprese in un percorso concreto dedicato all’Intelligenza Artificiale, approfondendo le opportunità della sua applicazione nei processi produttivi e fornendo indicazioni chiare su come accedere in modo efficace alle risorse e ai finanziamenti disponibili a livello europeo, nazionale e regionale.



L’ appuntamento si svolgerà venerdì 10 aprile, dalle 10:00 alle 12:30, nella sede di Unindustria Calabria, in via Eroi 1799, 23 a Catanzaro, e rappresenta un momento di confronto e formazione sulle nuove tecnologie e sulle loro applicazioni nei processi produttivi, per supportare le imprese che intendono adottare soluzioni basate sull’AI, favorire l’aumento della competitività e aprire la strada a nuove opportunità di crescita. Questa prima tappa segna l’avvio di un ciclo di incontri pensati per accompagnare le PMI nella transizione tecnologica, fornendo competenze, strumenti e visione strategica.