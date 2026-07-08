È stata illustrata questa mattina nella sede operativa della Protezione civile. Saranno allestiti schermo all’esterno dei laboratori mobili di Arpacal per visionare i risultati dei prelievi

È disponibile a partire da oggi una nuova applicazione per smartphone “Calabriambiente” che consentirà a tutti i cittadini calabresi di monitorare le attività svolte dalla Regione Calabria in materia ambientale ma anche le segnalazioni effettuale sul portale Difendi Calabria. L’iniziativa è stata illustrata questa mattina nella sede operativa della Protezione civile regionale dove sono rimasti in esposizione per la mattinata mezzi, strumentazione e le forze dell’ordine coinvolte nel contrasto ai fenomeni degli incendi boschivi e della maladepurazione.

In particolare, l’app consentirà di monitorare le attività svolte durante la stagione estiva e di visionare anche le analisi ambientali svolte da Arpacal su tutto il territorio regionale. Lo ha specificato l’assessore all’Ambiente Antonio Montuoro illustrando stamani l’iniziativa e le azioni volte a garantire la salubrità delle acque. «Sono oltre trecento gli operatori impegnati su tutto il territorio regionale: sorveglianti idraulici, personale di Calabria Verde, di Arpacal e del Consorzio di Bonifica. Inoltre, saranno presenti laboratori di Arpacal sia sulla costa ionica che su quella tirrenica per effettuare il monitoraggio delle acque ed eseguire eventuali analisi straordinarie.

Per dare un segnale di massima trasparenza – ha aggiunto ancora Montuoro -, all’esterno dei laboratori mobili di Arpacal sarà allestito uno schermo dove i cittadini potranno visionare i primi risultati. Ci saranno ancora i battelli per la sorveglianza marittima e i rov, un sistema che permette di monitorare i fondali e soprattutto una novità importate: i droni di acqua che monitorano le aree di balneazione, quindi vicino alla riva che per ragioni di sicurezza non possono essere effettuate con i battelli. Sono ancora molte altre le attività di monitoraggio – ha concluso Montuoro – svolte 360 giorni all’anno e che permetteranno di intervenire in maniera rapida e diretta su segnalazione dei sorveglianti idraulici o dei cittadini tramite il portale Difendi Calabria».

L’assessore all’Agricoltura e Forestazione Gianluca Gallo ha evidenziato le forze in campo ai fini della prevenzione degli incendi boschivi. Innanzitutto Gallo ha chiarito come l’Uoa forestazione abbia cambiato modalità di approccio, non più solo lotta attiva ma attività di prevenzione dei roghi. «Sono 387 gli operatori Aib impiegati in attività di spegnimento di incendi boschivi, 50 nelle sale operative per il coordinamento della gestione degli interventi, 50 direttori delle operazioni di spegnimento incaricati del coordinamento nella lotta attiva agli incendi boschi, 100 vigili del fuoco in virtù della convenzione sottoscritta, 85 associazioni di volontariato della protezione civile con circa 850 volontari e 70 postazioni operative distribuite sul territorio regionale per avere interventi immediati ed evitare che i roghi si propaghino, 40 droni per il monitoraggio del territorio».

Ancora, sono presenti 1.500 operai forestali impiegati nel pattugliamento del demanio forestale «con premialità assegnate se nelle aree di loro competenza non si verificano incendi terrestri». «È un lavoro iniziato nel 2022 e man mano implementato» ha quindi concluso il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto.

«Oggi è diventata una realtà che tutte le regioni ci invidiano. Siamo l’unica regione a mettere a disposizione dei propri cittadini una applicazione scaricabile sui smartphone per visionare le segnalazioni che hanno fatto, quello che ha fatto Arpacal o i sorveglianti idraulici e in generale ciò che sta avvenendo sul territorio regionale: ad esempio, dove ci sono incendi, dove ci sono scarichi abusivi di rifiuti, episodi di mare sporco ma anche le analisi che accertano la pulizia dei mari. Tutto all’insegna della massima trasparenza affinché anche i cittadini svolgano una funzione attiva di segnalazione di ciò che non funziona nella difesa dell’ambiente».