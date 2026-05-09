Saranno istituiti in piazza Prefettura per favorire le presenze in centro. L’iniziativa è dell’assessore Furrer: «Attrarre visitatori e incentivare il commercio locale»

La giunta comunale di Catanzaro ha approvato la delibera con cui vengono istituiti i mercati tematici domenicali che animeranno Piazza Prefettura con l’obiettivo di valorizzare il centro storico attraverso appuntamenti periodici dedicati al commercio, all’artigianato, al vintage e alle produzioni del territorio.

L’iniziativa nasce dalla volontà dell’amministrazione comunale di costruire una programmazione stabile e continuativa capace di incentivare la frequentazione del centro cittadino e sostenere le attività economiche locali. «L’amministrazione – dichiara l’assessora alle attività economiche, Giuliana Furrer – ha inteso assumere direttamente la gestione dei mercati dopo aver esperito il tentativo di affidarla a privati e associazioni, senza che tale percorso producesse esiti positivi.

C’è una forte volontà della giunta Fiorita di portare avanti questa iniziativa che riteniamo valida e proficua per l’attrattività del territorio, attraverso eventi periodici capaci di attrarre flussi di visitatori, incentivare il commercio locale e promuovere le eccellenze artigianali, artistiche ed enogastronomiche della nostra città».

«L’auspicio – continua Furrer – è che un calendario fisso e continuativo possa generare una vera e propria routine positiva, accompagnata da una comunicazione efficace che inviti cittadini e visitatori a frequentare il centro storico ogni domenica. Si tratta di una delle azioni richieste sia dai commercianti sia dai residenti e che l’amministrazione ha voluto ulteriormente migliorare e ampliare attraverso una programmazione strutturata».

Il calendario dei mercati

Nel dettaglio, il calendario predisposto prevede per la prima e quarta domenica di ogni mese il mercato del vintage, arte, artigianato e modernariato; nella seconda domenica di ogni mese, in attesa della definitiva autorizzazione da parte degli uffici Asp, il mercato dei prodotti a chilometro zero con la partecipazione dei coltivatori diretti; nella terza domenica di ogni mese il mercatino degli hobbisti, riservato agli operatori muniti di apposito tesserino rilasciato dal Comune sulla base del regolamento dedicato. L’assessora Furrer ha aggiunto che nella prossima settimana saranno pubblicati i singoli avvisi relativi a ciascun mercato.