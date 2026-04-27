Domenica 26 aprile, presso l’Hotel Perla del Porto, a Catanzaro Lido, si è tenuta l’Assemblea dei Soci e delle Socie della Bcc Banca Montepaone. Un appuntamento centrale per la vita dell’istituto di credito, che ha registrato la partecipazione di oltre 200 soci.

È stato approvato all’unanimità il Bilancio di esercizio 2025 e sono stati rinnovati gli organi sociali. Oltre alla conferma dell’avv. Giovanni Caridi alla presidenza, sono stati eletti i componenti del Consiglio di Amministrazione: Francesca Catuogno, Monica Gioffrè, Igino Guerriero, Saverio Nisticò, Fabio Rotundo e Marzia Ventura.

Alla presidenza del Collegio sindacale è stato eletto Giuseppe Buscema, a sindaci effettivi Barbara Comità e Franco Barone, a sindaci supplenti Stefania Lavecchia e Nicola Mirello.

L’ Assemblea, inoltre, ha approvato la proposta di destinazione degli utili ammontanti a 1,474

milioni di euro elaborata dal Cda, mostrando vivo apprezzamento per le iniziative sociali, culturali e ambientali promosse dalla Banca e dalla Fondazione.

Dal confronto assemblare è emersa, in maniera unanime, la consapevolezza del ruolo strategico svolto dalla Banca a sostegno dell’economia del territorio, rafforzando il senso di appartenenza della base sociale e il legame autentico con le comunità di riferimento. L’Assemblea si è conclusa in un clima di grande condivisione, consolidando il percorso della BCC Montepaone che, partendo dalle proprie radici, contribuisce a costruire il futuro del territorio del basso Ionio in cui opera.