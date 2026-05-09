Nella seconda e ultima giornata, un focus sul mondo della formazione con al centro le Università e gli ITS calabresi alla presenza dell’eurodeputata Giusy Princi

Si è chiusa con numeri record la prima edizione del Career Day 2026 promosso da Unindustria Calabria. In due giornate, il Polo Fieristico "Giovanni Colosimo" di Catanzaro ha ospitato oltre 4.000 visitatori, con più di 1.100 prenotazioni ai colloqui one-to-one, 135 tra aziende ed enti di formazione, 3 panel di approfondimento e un workshop con gli studenti.

Una partecipazione ampia e capillare, con una forte presenza di giovani arrivati da tutta la regione, che conferma la capacità dell'iniziativa di intercettare il bisogno reale di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Le voci dei protagonisti

Il presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara, ha definito la manifestazione «rivoluzionaria», sottolineando come vada «coltivata, fertilizzata e portata avanti».

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«I numeri record raccontano un’altra storia rispetto alla narrazione tradizionale: quella di un’economia sana, viva, che investe, innova, compete e si presenta ai giovani. Ma anche i giovani si sono presentati alle imprese. Adesso bisogna lavorare sul dopo, per capire quanti inserimenti lavorativi avremo favorito e per analizzare il mismatch tra i profili richiesti e quelli disponibili».

Anche i relatori istituzionali hanno espresso un bilancio estremamente positivo: Giusy Princi (Eurodeputata): Ha evidenziato una Calabria capace di unire eccellenze, ricerca e industria in un ecosistema innovativo: «È questa la Calabria che racconto a Bruxelles».

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Gianluigi Greco (Rettore Unical): Ha parlato di un evento che descrive una «Calabria differente», capace di creare sensibilità diffusa sul fabbisogno di forza lavoro qualificata.

Giovanni Cuda (Rettore UMG): Ha definito l'iniziativa «straordinaria», invitando a sfatare il mito di una terra arida di opportunità e puntando sulla sinergia tra istituzioni e Terza missione degli Atenei.



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Massimo Lauria (Prorettore Mediterranea): Ha tracciato una «linea di non ritorno», sottolineando l'importanza di mettere a sistema le risorse disponibili per la crescita e l'innovazione.

Focus sull'imprenditoria e mismatch lavorativo

La conclusione della seconda giornata è stata dedicata all'imprenditoria giovanile, con gli interventi dell'assessore regionale Eulalia Micheli, del presidente dei Giovani Imprenditori Vincenzo Giovanni Squillacioti e della direttrice regionale INAIL Teresa Citraro.

Dai colloqui one-to-one è emerso un dato significativo, in linea con i report nazionali: persiste la difficoltà nel reperire tecnici e operai specializzati, mentre il matching è risultato più immediato per i profili con titoli di studio elevati. Un segnale chiaro della necessità di investire sulla formazione tecnica e sugli ITS.



Risonanza nazionale

La rilevanza dell'evento è stata suggellata dall'attenzione de Il Sole 24 Ore, che ha dedicato ampio spazio all'iniziativa nelle sue pagine nazionali, premiando il lavoro dello staff di Unindustria Calabria guidato dal direttore Dario Lamanna. Molte aziende hanno già confermato l'intenzione di proseguire l'iter di selezione con i candidati incontrati durante la fiera.