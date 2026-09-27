Presidi agli snodi autostradali per protestare contro la concorrenza sleale e l’importazione di prodotti a basso costo. Ma soprattutto contro il caro carburante e la crisi dell’agricoltura

Sarà una giornata di mobilitazioni quella di domani con presidi su strade e snodi autostradali indetti da allevatori, agricoltori e pescatori. Le ragioni della protesta sono le stesse di quelle che in passato hanno già portato in strada i trattori, a cui si aggiunge oggi la crisi determinata dal caro carburante e dall’aumento del costo della vita in genere.

I produttori, in particolare, lamentano la concorrenza sleale con importazione di prodotti dall’estero a basso costo che influisce negativamente sulla commercializzazione, l’aumento vertiginoso dei prezzi delle materie prime e la fauna selvatica ormai fuori controllo. Sono previsti sit in di protesta a Crotone, in località Passovecchio, alle uscite autostradali di Pizzo, Rosarno e Firmo/Sibari.