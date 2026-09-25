Dal Pugliese al Niguarda per ricevere cure specialistiche: il trasporto sanitario è stato coordinato dalla sala operativa dell’Aeronautica e autorizzato dalla Presidenza del Consiglio

Si è concluso nel pomeriggio di oggi un trasporto sanitario d'urgenza per un uomo di 38 anni, in pericolo di vita, ricoverato all'ospedale Pugliese di Catanzaro, che aveva necessità di essere trasferito tempestivamente all'ospedale Niguarda di Milano per cure specialistiche. La richiesta di supporto è arrivata dalla prefettura di Catanzaro ed è stata gestita dalla sala situazioni di vertice del comando della squadra aerea, la sala operativa dell'Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di coordinare questo genere di attività a favore della collettività.

Come avviene per questa tipologia di interventi, il volo è stato autorizzato e coordinato dalla presidenza del consiglio dei ministri, che gestisce le attivazioni della flotta aerea di Stato per i trasporti sanitari su tutto il territorio nazionale. Il velivolo, un Gulfstream G650 del 31esimo stormo di Ciampino, è decollato dallo scalo romano per raggiungere Lamezia e da qui, dopo aver imbarcato il paziente, è ridecollato alla volta di Linate, da dove il 38enne è stato poi trasferito in ambulanza verso la struttura ospedaliera di destinazione.