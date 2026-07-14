Il Consiglio della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, presieduto dal presidente Pietro Falbo, con la partecipazione del segretario generale Gregorio De Vinci, ha approvato il bilancio d'esercizio 2025, già deliberato dalla Giunta camerale e corredato dal parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti.

«L'approvazione del documento contabile - si legge in una nota – conferma la solidità della gestione economico-finanziaria dell'ente e la capacità di garantire equilibrio di bilancio e

sostenibilità delle attività istituzionali». Nel corso della seduta il Consiglio ha inoltre approvato la

rideterminazione del budget relativo ai progetti finanziati mediante l'incremento del 20% del diritto annuale per il triennio 2026-2028, «misura che consentirà - si legge nel testo - di rafforzare le iniziative strategiche dedicate alla competitività del sistema produttivo, all'innovazione, alla digitalizzazione, alla transizione ecologica e all'internazionalizzazione delle imprese».

Via libera anche a una serie di aggiornamenti regolamentari finalizzati a rendere ancora più efficiente l'organizzazione della Camera di commercio, nell'ottica di un costante miglioramento della qualità dei servizi erogati alle imprese e ai professionisti del territorio.