Come colmare il digital gap delle piccole e medie imprese del bacino del Mediterraneo. E’ stato questo il focus della prima giornata dei lavori internazionali ospitati da Unioncamere Calabria nell’ambito del progetto Interreg VI-A Grecia-Italia 2021-2027 "Companies4Tomorrow" (C4T). L’incontro, svoltosi presso la sede di Lamezia Terme, dal titolo “Digitalizzare il Mediterraneo: sfide e opportunità", ha segnato un punto di svolta nel rafforzamento della cooperazione transfrontaliera. Il progetto "Companies4Tomorrow" (C4T), della durata di 24 mesi, coinvolge un partenariato internazionale composto, oltre che da Unioncamere Calabria, dall'Università del Peloponneso (Lead Beneficiary), dalla Regione della Western Greece, dalla Camera di commercio di Zacinto, dalla Camera di commercio di Foggia, e dalla Camera di commercio della Basilicata. L’evento internazionale ha visto una nutrita presenza di rappresentanti delle associazioni di categoria, imprenditori ed esponenti di rilievo del mondo accademico e dell'alta formazione. Il confronto è stato finalizzato a consolidare il ponte tra la ricerca scientifica e il mercato reale, trasformando le Organizzazioni di Supporto alle Imprese (BSO) in veri motori dell'Industria 4.0. I lavori sono stati aperti dai saluti istituzionali del Presidente di Unioncamere Calabria, Pietro Alfredo Falbo. «Il focus odierno – ha spiegato Falbo - tocca il cuore dello sviluppo economico attuale. Non stiamo trattando solo di tecnologia ma di una visione strategica che vede la Calabria e la Grecia Occidentale come partners naturali in un ecosistema di innovazione. Oggi siamo qui per dare forma a una visione comune, il nostro obiettivo è certamente ambizioso trasformare le sfide della transizione digitale in opportunità di crescita per le nostre imprese. Unioncamere Calabria è il perno dell'attuazione sul territorio regionale calabrese di C4T, con un budget dedicato di 252.475,00 € stanziati per coordinare i servizi sul territorio e gestire l'hub tecnologico. – ha concluso Falbo – Sedici le imprese calabresi che accederanno ai servizi specialistici, selezionate con una manifestazione di interesse ad hoc». In rappresentanza della Regione Calabria - Dipartimento Asset strategici, attrazione degli investimenti e saperi è intervenuto Nicola Maierà che ha presentato una relazione incentrata sul potenziale della Calabria per l’impiego e gli investimenti attraverso l’innovazione, la cooperazione e lo sviluppo territoriale.



Le sessioni tecniche sono state arricchite dai contributi di Spiros Sirmakessis, Università del Peloponneso e di Gianfranco Gadaleta, Coordinatore del Segretariato Congiunto del Programma Interreg, che hanno tracciato le rotte della digitalizzazione e della cooperazione territoriale fino al 2033.

«La transizione digitale – ha dichiarato Gadaleta - non è più una prospettiva futura, ma una realtà che sta cambiando il modo in cui le imprese producono, innovano e competono. Non solo le grandi, ma anche le piccole e medie imprese che rappresentano il cuore del tessuto economico greco ed italiano e che più spesso delle grandi necessitano di strumenti, competenze e supporto adeguati per affrontare le sfide dell’Industria 4.0. Ed è proprio qui che il progetto Companies4Tomorrow dimostra il suo valore strategico. Questo progetto conferma ancora una volta, che nell’ambito del Programma Grecia-Italia, la trasformazione digitale e la ricerca vengono finanziati perché capaci di generare innovazione, rafforzare le competenze digitali e creare nuove opportunità di crescita sostenibile dei nostri territori».

«Il Progetto Companies4tomorrow è un’innovazione nell’innovazione - ha dichiarato Sirmakessis - perché mette le imprese al centro dei servizi e in condizione di testare le proprie idee senza costi utilizzando i living lab attrezzati in 5 regioni tra Calabria, Puglia, Basilicata, Grecia Occidentale e Isole Ionie. Inoltre, attraverso il percorso formativo personalizzato le imprese ricevono competenze specifiche basate su domande di innovazione per essere realmente competitive in un mondo digitale. Infine, il partneriato, soprattutto il sistema camerale greco ed italiano, si pone come collegamento tra imprese e mondo della ricerca rendendo concrete e replicabili le azioni pilota di innovazione».

Tra gli interventi tecnici: Takis Papadopoulus, Assessore alle attività produttive della Regione della Grecia Occidentale con una relazione sulle buone pratiche realizzate attraverso il sistema DIGI-WEST; Maristella Mantuano, Communication officer del Programma con una presentazione su opportunità per i giovani under 30 nel mondo della cooperazione territoriale e prossimi step nello storytelling di progetto; Elena Giannopoulou, Project officer di C4T che si è occupata di spese ed implementazione del progetto; Michela Cariglia, consulente esperto esterno con un focus sugli strumenti di coprogettazione per Unioncamere Calabria.

La seconda sessione tecnica ha previsto, invece, un confronto diretto tra gli imprenditori presenti, le tre Università calabresi (Magna Grecia, Unical e Mediterranea), gli ITS, le associazioni di categoria ed i partner greci al fine di rafforzare il legame tra imprese e mondo della ricerca.

La giornata di oggi sarà altrettanto significativa: si terranno due visite di studio finalizzate ad aumentare la consapevolezza del livello raggiungibile con l’adozione di pratiche digitali specifiche presso due eccellenze

del territorio: Callipo Conserve Alimentari (Maierato): Focus su filiera digitale, controllo qualità automatizzato e logistica e-commerce.

Smart Factory UNICAL (Cosenza): Visita ai laboratori Industry 4.0 dell’Università della Calabria per approfondire i modelli di trasferimento tecnologico tra accademia e impresa.