Il Comune di Catanzaro ha ottenuto ufficialmente un finanziamento regionale di 100mila euro destinato alla realizzazione della rete sentieristica della riserva naturale regionale delle Dune di Giovino, un intervento strategico che consentirà di valorizzare e rendere maggiormente fruibile uno dei più importanti patrimoni ambientali della città.

Il finanziamento, assegnato nell'ambito delle misure regionali dedicate alla tutela e alla valorizzazione delle aree naturali protette, rappresenta un passaggio fondamentale per lo sviluppo della Riserva. La realizzazione dei sentieri consentirà infatti di promuovere una fruizione sostenibile dell'area, favorendo la conoscenza degli habitat presenti e delle specie che popolano il sito, nel pieno rispetto degli equilibri ambientali che caratterizzano questo prezioso ecosistema costiero.

«Si tratta di un'ottima notizia per la città e per la nostra Riserva naturale – dichiara l'assessore all'Ambiente e responsabile della Riserva, Irene Colosimo –. Questo finanziamento ci offre l'opportunità concreta di continuare il percorso di valorizzazione delle dune, mettendo al centro la tutela della biodiversità e una fruizione sostenibile dell'area. Sarà inoltre un'importante occasione per lavorare in sinergia con i colleghi del Partito Democratico che, all'interno dell'amministrazione comunale, seguono settori strettamente collegati alla crescita della Riserva: la vicesindaca Giusy Iemma, delegata alle Politiche del Mare, e l'assessore Vincenzo Costantino, delegato al Turismo. Insieme potremo sviluppare una programmazione condivisa che consenta di curare, proteggere e promuovere questo straordinario patrimonio naturale, rendendolo sempre più un punto di riferimento per la città e per i visitatori».

Colosimo ha inoltre rivolto un ringraziamento alla Regione Calabria per il sostegno garantito al progetto. «Desidero ringraziare – ha detto – l'assessore regionale all'Ambiente, Antonio Montuoro e il dirigente del Settore Parchi e Aree Naturali Protette, Giovanni Aramini per l'attenzione dimostrata verso la nostra Riserva e per il lavoro svolto a favore della tutela e della valorizzazione delle aree naturali protette calabresi». L'intervento rappresenta un tassello significativo nel percorso di crescita della Riserva naturale regionale delle Dune di Giovino, con l'obiettivo di coniugare conservazione ambientale, educazione naturalistica e sviluppo turistico sostenibile.